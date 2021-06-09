От звезды "Дома-2" отвернулись родственники

Девушка призналась, что родители не хотят с ней общаться из-за участия в скандальном телешоу.

На телепроекте "Дом-2" с нетерпением ждали появления участницы. 40-летняя Наталья Роинашвили с радостью стала частью шоу, однако, ее родители не приняли такой поступок.

Об этом звезда рассказала своим подписчикам в социальных сетях. Строить свою любовь Наталья пришла вместе с дочерью. По словам Роинашвили, всегда все свои силы и свое время она отдавала ребенку. Теперь же, когда дочь выросла, Наталья хочет заняться своей личной жизнью и стать счастливой женой.

При этом родные звезды чужды от любовных скандалов и интриг на всеобщее обозрение. Конфликт в отношениях Роинашвили переживает крайне тяжело.

"Сейчас для меня очень актуальна и болезненна тема семейных взаимоотношений. Мои родители не общаются со мной, и для меня это тяжело Я очень зависима от родителей. До сих пор у меня была тесная связь с ними, и ее потеря для меня настоящая трагедия", – призналась звезда.

Однако претензии родителей обоснованны. Недавно в эфире телепроекта Глеб Жемчугов избил подушкой Наталью Роинашвили. По мнению зрителей и других участников, молодой человек питает искренние чувства к дочери Натальи, однако, сама она всячески мешает этим отношениям развиться.

Сама Роинашвили с первых эпизодов программы проявляет симпатию к Давиду Манукяну, экс-бойфренду Ольги Бузовой. Но сам Дава не принимает решительных знаков внимания со стороны взрослой участницы.