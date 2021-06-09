"Прости меня!": Малахов рухнул на колени перед рыдающей Максаковой

Неожиданно Мария Максакова оказалась лицом к лицу с отцом убийцы своего мужа.

Оперная певица стала гостьей программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия-1". В ходе передачи выяснилось, что ведущий шоу приготовил для артистки неприятный сюрприз: Марию Максакову ждала встреча с отцом убийцы Дениса Вороненкова.

Услышав о том, что в студии вскоре появится родитель киллера, убившего ее мужа, певица стала в ужасе метаться по комнате. Она заявила, что совсем не готова к такой встрече, не желает разговаривать с этим человеком и даже смотреть в его глаза. Расплакавшаяся женщина упрекнула Малахова в том, что тот вообще мог решиться на подобную провокацию. В свое оправдание ведущий объяснил, что Александр Паршов в течение двух лет звонил в редакцию и уверял, что хочет попасть в студию, чтобы извиниться перед Максаковой.

Однако на деле вышло иначе. Появившись в эфире, отец убийцы изменил свое мнение и заявил, что его сын был всего лишь исполнителем в чужой игре. Александр подчеркнул, что извиняться ему не за что и добавил, что как политик Вороненков должен был защищать закон, а не использовать его в своих целях.

После того, как шоу пошло не по сценарию, и Мария Максакова впала в настоящую истерику, Андрей Малахов сам стал просить прощения у артистки и даже встал перед ней на колени. Ведущий признался, что хотел преподать урок родителям, которые не воспитывают своих детей, а потом расплачиваются за их ужасные поступки.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что из семикомнатной квартиры Марии Максаковой пропали ценности на 500 тысяч долларов.