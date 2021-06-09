"Поведение жертвы": заявившей о секс-насилии Прокловой необходима помощь врачей

Звезда в эфире шоу "Секрет на миллион" рассказала Лере Кудрявцевой, что в подростковом возрасте стала жертвой домогательств. Причем мужчины, которые лезли к девушке под юбку, были значительно старше, а также имели огромное влияние в киносфере.
После откровений на Елену Проклову накинулись и зрители, и коллеги по шоу-бизнесу. Многие заявили, что подзабытая актриса решила просто попиариться за чужой счет и потрясти перед народом грязным бельем.
Психолог Екатерина Шибельбеин в разговоре с "Дни.ру" встала на сторону артистки. Она заявила, что у знаменитости психологическая травма.
"Конечно, как у любого человека, наступает точка невозврата, когда эмоции вылезают наружу. Это типичное поведение жертвы", – подчеркнула специалистка. Психолог отметила, что полностью поддерживает Елену Проклову в ее желании раскрыть миру правду. По словам Шибельбеин, в конечном итоге актрисе может потребоваться помощь специалистов.
"Если жить дальше с этими воспоминания и не освободиться от них, можно впасть в глубокую депрессию. И тогда уже нужна будет помощь врачей. Она была заложницей озабоченного, с отклонениями человека. Выход один: пролить свет на события и освободить себя от переживаний и стресса", – рассказала психолог.
Напомним, одним из тех, кто домогался до Елены Прокловой, был Олег Табаков. По словам артистки, режиссер ответ ее в лес, раздел и стал предлагать взять в руки его половой орган. На тот момент девушке было 16 лет.
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