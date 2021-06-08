Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Вторник
8 июня
Лента новостей
17:32
Под Челябинском загорелся цех по производству запчастей
17:31
Долина получила неожиданный удар после скандала: Почему я должна это слушать?
17:29
Единица: лавина гневных отзывов со всего мира обрушила рейтинг сериала "Анна Болейн" с чернокожей королевой Англии
16:59
Макрону дали пощечину на публике
16:59
Порошенко заявил о своем вкладе в организацию встречи Байдена и Зеленского
16:44
В Петербурге женщина пыталась сбежать из запертой квартиры через окно и разбилась
16:38
Более половины украинцев выступили против второго срока Зеленского
16:34
Еле передвигался и говорил: вышедший в свет Зайцев ужаснул народ
16:28
Живущая в США дочь Машкова о принадлежности к русским: Лучше притворяться шведкой
16:23
"Врачи ничего не говорят": осунувшийся Шуфутинский с трудом переставляет ноги
15:53
Дочь Миронова заткнула выскочку Бузову за роль во МХАТ
15:45
Зеленскому пришлось объясняться из-за исковерканных слов Байдена о НАТО
15:41
"Проблемы в себе искать надо": жалующуюся на отсутствие счастья в браке с Харламовым Асмус жестко осадили
15:40
Королева в ужасе от психического состояния принца Гарри
15:38
Что известно о родившей Табакову "тайного" ребенка женщине
15:34
На трассе Курган – Челябинск обрушился пешеходный мост
15:12
Бывший помощник Рейгана призвал Байдена заключить сделку с Путиным
15:11
"Откуда у вас такая фигура": 69-летняя мать Веры Брежневой затмила красотой
15:04
В России усложнят получение водительских прав – подробности
14:58
Разврат и обнаженка: скандал вокруг сериала "Властелина колец" набирает обороты
14:47
"С головой не дружит!": закатившая истерику звезда "Дома-2" взбесила россиян
14:44
"Вот это секс": Крутой сравнил обнажившегося Киркорова с качком Тарзаном
14:32
В МИД РФ отреагировали на новые угрозы США о санкциях против "Северного потока – 2"
14:10
Заставлял мастурбировать при людях в 16 лет: солистка "Тату" раскрыла правду о продюсере
13:58
Отец Меган Маркл сделал заявление о новорожденной внучке
13:37
"Успели перепугаться близкие": тяжелобольной Борисов впервые вышел на связь после госпитализации
13:36
Под Волгоградом обстреляли двух подростков
13:34
"Рот закрыл свой!": бывший муж Максаковой взорвался после вопроса о семикомнатной квартире
13:31
Роман?: Дженнифер Энистон запечатлели в объятиях несостоявшегося любовника
13:24
Фото постаревшего Хабенского встревожили поклонников
13:00
Зеленскому придется платить суверенитетом Украины за помощь Байдена – американист Рогов
12:55
"Воплощение глупости и несуразности!": Глюкоза засветила соски в эфире "Первого канала"
12:46
Сдавшая на фоне рака звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти отказалась от операции
12:40
Офис Зеленского переврал слова Байдена о НАТО и Украине: Вашингтон предъявил претензию
12:36
"Какая радость": Кирилла Андреева из "Иванушек" поздравляют с пополнением в семье
12:20
Сексуальная Семенович объявила войну похабщине и пошлости
12:15
"Будь моим мужем!": Семенович упала на колени перед статным красавцем
12:10
Уроженец Донбасса о докатившихся до уровня мышей украинских политиках: Зеленский *** то, что у него было
12:01
При пожаре в Новосибирске погибла женщина
11:58
"Фил – невеста": Ургант высмеял публичную свадьбу Киркорова и Манукяна
11:48
Сына бывшего чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве
11:46
Плевал в лицо и наносил удары: возлюбленная обвинила известного актера в жестоком избиении
11:34
Появилась информация о госпитализации тяжелобольного ведущего "Пусть говорят" Борисова
11:34
"Это вообще несерьезно": Авербух резко высказался о мезальянсе с Арзамасовой
11:24
Эксперт Бодров: Байден запретит Зеленскому устраивать провокации перед встречей с Путиным
11:20
Есть пострадавшие: в Иванове столкнулись два автобуса
11:19
"Мы не любим хайп": ставшая бабушкой Зудина прервала молчание
11:16
В России предложили выплачивать деньги за рождение и воспитание детей
11:13
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
11:07
"Умираю!": крик души сестры устроившего смертельное ДТП Ефремова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Станиславский в гробу перевернулся: репетирующая во МХАТе проходимка Бузова повергла в шок
"Ведет себя по-хамски!": выходки Гвердцители довели соседей до белого каления
"Руки распустил?": Прилучного подозревают в избиении покрытой шрамами Карпович
Стало известно о грязных обвинениях в адрес Пугачевой
Упустившая главную награду премии МУЗ-ТВ Бузова сорвалась
Спикер Сената Чехии: считаем Тихановскую президентом Белоруссии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Врачи ничего не говорят": осунувшийся Шуфутинский с трудом переставляет ноги

"Врачи ничего не говорят": осунувшийся Шуфутинский с трудом переставляет ноги

Не так давно Михаил Шуфутинский перенес коронавирусную инфекцию. Болезнь протекала в тяжелой форме.
прочитано 994 раза

На днях артист появился на премии "Шансон года". Окружающие заметили, что всегда статный и плотный музыкант осунулся. По словам певца, он действительно во время болезни сильно похудел – на шесть килограммов.

ПО ТЕМЕ

Молодая жена спасла Шуфутинского от депрессии

Молодая избранница престарелого Шуфутинского заговорила о предстоящем пополнении семейства

 Михаил Захарович Шуфутинский

Михаил Захарович Шуфутинский певец, композитор

Михаил Шуфутинский признался, что ковид протекал с пневмонией, а после выздоровления появились осложнения. Даже во время церемонии артист чувствовал себя неважно. Многие заметили, как аккуратно певец переставляет ноги, медленно двигается и быстро устает. Музыкант заявил, что урезал время на общение с прессой, так как ему непросто стоять. "Немножко прихрамываю. Врачи ничего не говорят", – подчеркнул он.

Последнее время Михаил Шуфутинский старается следить за здоровьем, ведь рядом с ним сногсшибательная молодая супруга. Недавно артист признался, что как-то раз после наклона почувствовал острую боль в спине, а затем понял, что тело перестало его слушаться.

Певец экстренно отправился в больницу. Врачи сообщили, что, если бы он пришел с проблемой чуть позже, его могли бы просто не успеть спасти. В итоге хирурги провели операцию, удалив три позвонка. По словам Михаила Шуфутинского, после этого он стал чувствовать себя лучше на 65%.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2021, 16:23 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу

комментарии

Ответить:

Гость756190
Пожаловаться Ответить
Дааааа, молодица быстренько этого старого мерина укатает!
Гость775964
Пожаловаться Ответить
Там где рядом молодая супруга, те долго не живут.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сексуальная Семенович объявила войну похабщине и пошлости

Певица против хайпа
Шоу-бизнес

Фото постаревшего Хабенского встревожили поклонников

В Сети появились новые снимки артиста
Шоу-бизнес

"Какая радость": Кирилла Андреева из "Иванушек" поздравляют с пополнением в семье

У музыканта случилось радостное событие
Шоу-бизнес

"Умираю!": крик души сестры устроившего смертельное ДТП Ефремова

Все изменилось

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+