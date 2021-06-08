"Врачи ничего не говорят": осунувшийся Шуфутинский с трудом переставляет ноги

На днях артист появился на премии "Шансон года". Окружающие заметили, что всегда статный и плотный музыкант осунулся. По словам певца, он действительно во время болезни сильно похудел – на шесть килограммов.
Михаил Шуфутинский признался, что ковид протекал с пневмонией, а после выздоровления появились осложнения. Даже во время церемонии артист чувствовал себя неважно. Многие заметили, как аккуратно певец переставляет ноги, медленно двигается и быстро устает. Музыкант заявил, что урезал время на общение с прессой, так как ему непросто стоять. "Немножко прихрамываю. Врачи ничего не говорят", – подчеркнул он.
Последнее время Михаил Шуфутинский старается следить за здоровьем, ведь рядом с ним сногсшибательная молодая супруга. Недавно артист признался, что как-то раз после наклона почувствовал острую боль в спине, а затем понял, что тело перестало его слушаться.
Певец экстренно отправился в больницу. Врачи сообщили, что, если бы он пришел с проблемой чуть позже, его могли бы просто не успеть спасти. В итоге хирурги провели операцию, удалив три позвонка. По словам Михаила Шуфутинского, после этого он стал чувствовать себя лучше на 65%.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Версии о встрече Байдена и Путина
Манижа.
Я устала от своей красоты...
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Где найти нормальную женщину?
Она спасла мою жизнь
Питьевая вода из колодца/скважины