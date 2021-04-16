Молодая жена спасла Шуфутинского от депрессии

73-летний певец Михаил Шуфутинский счастлив в браке с танцовщицей, которая младше его почти на 30 лет.

Заслуженный артист России готовится поделиться с российскими зрителями секретами своей личной жизни в программе Леры Кудрявцевой. Шоу "Секрет на миллион", в котором Михаил Шуфутинский расскажет о жизни с молодой избранницей, выйдет телеканале "НТВ" в ближайшую субботу.

Шесть лет назад артист лишился любимой жены Маргариты, которая неожиданно скончалась от сердечной недостаточности. Пара прожила вместе около 40 лет, и нажила двоих детей и семерых внуков. Потеря жены стала для музыканта настоящей трагедией. Из депрессии артисту помогла выйти танцовщица из его коллектива Светлана. Оказывается, женщина давно питала чувства к шансонье, но молчала об этом.

Позднее Шуфутинский стал ухаживать за коллегой, они сблизились и стали жить вместе, несмотря на большую разницу в возрасте. Избранница певца почти на 30 лет моложе возлюбленного. Пару осудили многие коллеги, однако семья артиста не стала препятствовать новой любви и поддержала вдовца, чему Михаил Шуфутинский был очень рад – об это рассказало издание "Вокруг ТВ".

В прошлом году в ряде СМИ появилась информация о свадьбе Михаила и Светланы. Сейчас они живут вместе в доме певца, молодая избранница ведет хозяйство и во всем потакает вновь ожившему возлюбленному. 73-летний Михаил Шуфутинский не исключает возможности вновь стать отцом, и для этого пара даже не планирует прибегать к услугам суррогатной матери – решили со всем справиться самостоятельно.