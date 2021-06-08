Заставлял мастурбировать при людях в 16 лет: солистка "Тату" раскрыла правду о продюсере

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова сделала громкое признание.

Выпускница "Непосед" певица Юлия Волкова всегда отличалась бунтарским характером и дерзким стилем. Для многих подростков нулевых она была путеводной звездой. Но что стояло за таким образом, и кто его для юной девочки сформировал? Волкова рассказал только сейчас. И признание шокирует.

В свежем интервью 36-летняя Юлия Волкова призналась, что во времена участия в группе "Тату" соглашалась на все требования продюсера и выполняла их без вопросов. Ее поколение вообще учили беспрекословно подчиняться старшим. Что уж говорить, если дело касается работы...

В 16 лет певица снялась в клипе в обнаженном виде. А однажды продюсер Иван Шаповалов заставил девочку мастурбировать на сцене на глазах сотен людей. И она это сделала. Ведь на кону стояли слава и большие деньги. О моральном праве тогда никто не думал.

"Это была провокация. Катю об этом он не просил, но знал, что я смогу", — рассказала Юлия Волкова в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

Сейчас Юлия Волкова сама является матерью и воспитывает дочь и сына. Она с ужасом представляет ситуацию, когда ее дочери предлагают делать то же самое, что пришлось делать когда-то ей.

Также в интервью Юлия Волкова рассказала, что после концертов ей и Лене Катиной часто делали непристойные предложения. Некоторые предлагали несовершеннолетним артисткам переспать с ними. Когда продюсер возразил и сказал, что они еще дети, заказчик предложил обойтись оральными ласками.

Напомним, ранее стало известно, что экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова примет участие в выборах в Госдуму РФ.