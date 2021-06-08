"Рот закрыл свой!": бывший муж Максаковой взорвался после вопроса о семикомнатной квартире

Из квартиры Марии Максаковой пропали ценности на 500 тысяч долларов. Возник вопрос – откуда вообще такие деньги?



Элитные семикомнатные апартаменты на Краснопресненской набережной, дорогие картины и кругленькая сумма денег, хранившиеся там. За такое богатство оперная певица и бывшая прима Мариинского театра Мария Максакова судилась с собственными детьми.

После скандала, который обсуждала вся страна, Максакова пришла домой и обнаружила, что замки на входной двери поменяли, а потом выяснилось, что и саму квартиру обчистили.

Беду несчастной женщины обсуждали в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1". Гостем стал 53-летний музыкальный критик Сергей Соседов, который засомневался в честности заработанных денег и богатств Марии Максаковой.

"Семикомнатная квартира, какие-то картины дорогие, откуда эти 500 тысяч долларов?! В каких спектаклях она играет?" – возмутился Соседов.

Вдобавок ко всему критик назвал Марию Максакову хитроумной и расчетливой стервой. А ситуацию вокруг ее имущества сущим бредом.

Бывший муж Марии Максаковой юрист из Нальчика Далат Халаев, с которым она и заключила фиктивный брак ради квартиры, не выдержал и ответил Сергею Соседову. "Рот закрыл свой!" – выпалил он.

Напомним, в семье 43-летней певицы давно творится странное. После начатого скандала с квартирой и деньгами от нее отвернулась родная мать – актриса Людмила Максакова.

Далхат Халаев — юрист из Нальчика, бывший супруг певицы Марии Максаковой, который младше ее на десять лет. Ранее артистка была замужем за беглым депутатом ГД РФ Денисом Вороненковым, который опасался преследований на родине и уехал в Киев, где в 2017 году был убит на улице.

Максакова продолжает жить на Украине, но часто приезжает в Россию, чтобы "решить вопросы по недвижимости". Одним из таких вопросов был суд, где певица заявила, что ее "фиктивный" муж продал ее квартиру в центре Москвы, однако потом она отказалась от своих слов.