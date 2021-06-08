"Ничего из себя не представляют": взбешенный Соседов раскатал приглашенную во МХАТ Бузову

Новость о приглашении Ольги Бузовой на роль во МХАТ породила целую череду высказываний. Сергей Соседов, по традиции, не остался в стороне.

Критик заявил, что своим появлением на сцене исполнительница "вскрыла" большую проблему. Он назвал художественного руководителя театра "выскочкой" и отметил, что ему непонятно, по какой причине такие люди оказываются на руководящих должностях. По мнению Соседова, Эдуард Бояков находится не на своем месте. "Ничего из себя не представляют и творят беспредел", – возмутился он.

Сергей Соседов сообщил, что Ольга Бузова точно что-то из себя представляет, но у него есть ряд вопросов к тем, кто утверждают театральных деятелей на большие посты. Самым удивительным для критика является тот факт, что подобное позволила Татьяна Доронина. Однако он предполагает, что президент МХАТа не в курсе ситуации.

"Великая женщина и ее мнение оказались никому не нужными!" – сокрушался критик. Он считает, что появление Бузовой в спектакле является наибольшим ударом, который можно было нанести лично Татьяне Васильевне. Такой поступок он охарактеризовал как крайне недостойный со стороны Боякова.

Напомним, о новом амплуа Ольги Бузовой стало известно накануне. Поющая ведущая сама рассказала, что ее пригласили во МХАТ. По словам дивы, она всю жизнь мечтала стать актрисой и невероятно благодарна за такую возможность художественному руководителю театра. Многие профессиональные актеры высмеяли происходящее.