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Шоу-бизнес
"Ничего из себя не представляют": взбешенный Соседов раскатал приглашенную во МХАТ Бузову

"Ничего из себя не представляют": взбешенный Соседов раскатал приглашенную во МХАТ Бузову

Новость о приглашении Ольги Бузовой на роль во МХАТ породила целую череду высказываний. Сергей Соседов, по традиции, не остался в стороне.
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Критик заявил, что своим появлением на сцене исполнительница "вскрыла" большую проблему. Он назвал художественного руководителя театра "выскочкой" и отметил, что ему непонятно, по какой причине такие люди оказываются на руководящих должностях. По мнению Соседова, Эдуард Бояков находится не на своем месте. "Ничего из себя не представляют и творят беспредел", – возмутился он.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сергей Соседов сообщил, что Ольга Бузова точно что-то из себя представляет, но у него есть ряд вопросов к тем, кто утверждают театральных деятелей на большие посты. Самым удивительным для критика является тот факт, что подобное позволила Татьяна Доронина. Однако он предполагает, что президент МХАТа не в курсе ситуации.

"Великая женщина и ее мнение оказались никому не нужными!" – сокрушался критик. Он считает, что появление Бузовой в спектакле является наибольшим ударом, который можно было нанести лично Татьяне Васильевне. Такой поступок он охарактеризовал как крайне недостойный со стороны Боякова.

Напомним, о новом амплуа Ольги Бузовой стало известно накануне. Поющая ведущая сама рассказала, что ее пригласили во МХАТ. По словам дивы, она всю жизнь мечтала стать актрисой и невероятно благодарна за такую возможность художественному руководителю театра. Многие профессиональные актеры высмеяли происходящее.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2021, 10:05 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость767201
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Гость765227
Не, у Бузовой там типа роль-певицы кабаре и корпоративов, над которой всё смеются.Олюшка будут играть саму себя и, о счастье, для её поклонниц Бузова будет "петь".И эту роль "талантливая" Бузова освоит всего за несколько репетиций, за которые получит аж 250 тыс.рубликов из госбюджета
Получит Бузова , из госбюджета,а худрук , уже положил в карман ,от арт директора бузовой хорошую взятку, сейчас бесполезно писать недовольства ,что пригласили бестолковую в театр ,ведь не будет расставаться с деньгам худрук ,поэтому возмущаться ,этим событием ,пустое дело, все равно это бездарное чудовище бузова выйдет на сцену ,обратной дороги нет, у подкупленного руководителя
Злой
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Самое смешное,что по сюжету она из певички превратится в шпионку и спасет Сталина))Бузова спасет Сталина))
Сергей.
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Гость767201
Пишут ,что фанаты раскупают билеты ,где их кумир будет на сцене, ВОТ дебилы устроят в театре бардак ,что устраивают на развратных концертах бузовой ,а все просто воспринимать эту бездарную можно,как пошлую особу , Почему фанаты думают,что у бузовой появился ВДРУГ талант к игре,ведь сами ВСЕГДА критиковали её игру , когда видели это чудовище в фильмах, куда она попадала за взятку, блат
Пусть лучше идет на ТНТ ,где обещала новое шоу ,где должна быть ведущей
Где участие бузовой на ЧЕ ,ведь хотела быть арбитром
Где её роль наставника на шоу в Белоруссии
Много трепалась ,а где итог?
А итог один - круглый ноль.
Гость765227
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Гость755130
Что представлять-то будут?Ни названия спектакля,ни роли,уготованной Бузовой.Не шумите,может,всего лишь:"Кушать подано"?
Не, у Бузовой там типа роль-певицы кабаре и корпоративов, над которой всё смеются.Олюшка будут играть саму себя и, о счастье, для её поклонниц Бузова будет "петь".И эту роль "талантливая" Бузова освоит всего за несколько репетиций, за которые получит аж 250 тыс.рубликов из госбюджета
Гость765227
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Так может в этом "просветительская"миссия Бузовой."Моилюди"сходят в театр первый раз в жизни и хотя бы узнают, как это слово пишется.Вон Бузова оказывается знает слово "сублимация".Правда, что эти люди узнают о Сталине и какое всё это действо имеет отношение к истории, вот вопрос, но не к Бузовой, которая в данном случае выбрана исключительно ради хайпа и привлечения внимания и бабла, а к худруку МХАТ Боякову.
Гость755130
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Что представлять-то будут?Ни названия спектакля,ни роли,уготованной Бузовой.Не шумите,может,всего лишь:"Кушать подано"?
Гость767201
Пожаловаться Ответить
Пишут ,что фанаты раскупают билеты ,где их кумир будет на сцене, ВОТ дебилы устроят в театре бардак ,что устраивают на развратных концертах бузовой ,а все просто воспринимать эту бездарную можно,как пошлую особу , Почему фанаты думают,что у бузовой появился ВДРУГ талант к игре,ведь сами ВСЕГДА критиковали её игру , когда видели это чудовище в фильмах, куда она попадала за взятку, блат
Пусть лучше идет на ТНТ ,где обещала новое шоу ,где должна быть ведущей
Где участие бузовой на ЧЕ ,ведь хотела быть арбитром
Где её роль наставника на шоу в Белоруссии
Много трепалась ,а где итог?
1

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