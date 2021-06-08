Гендиректор МУЗ-ТВ пожаловался на проблемы после скандала с Моргенштерном

Гендиректор МУЗ-ТВ Захар Бабин прокомментировал прошедшую в минувшую пятницу премию и скандал, который устроил Моргенштерн. Глава канала сообщил, что после слов рэпера о желании получить сразу четыре награды, на сайте премии были зафиксированы крупные DDoS-атаки. Напомним, что Алишер Моргенштерн был уверен в том, что ему достанутся четыре "тарелки" в разных номинациях.
Бабин отметил, что во время оглашения результатов часто случаются какие-либо скандальные эпизоды. Например, так было с рэпером Тимати пару лет назад. По мнению гендиректора, это означает, что премия востребована и желанна. К тому же, некоторые медиаперсоны пользуются таким случаем, чтобы лишний раз заявить о себе.
Что касается претензий Валеева в отношении результатов голосования, то Бабин подчеркнул: за музыкантов голосует народ, но также учитываются голоса академиков-экспертов, затем все суммируется и получается итоговый результат. Руководитель МУЗ-ТВ настаивает на том, что честность является одним из главных приоритетов премии. Чтобы доказать это, в следующий раз руководство канала привлечет к подсчету голосов аудиторскую компанию, что сделает результаты еще более прозрачными – об этом сообщил "StarHit".
Напомним, что на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Алишер Моргенштерн заявил о своем несогласии с результатами голосования и обвинил организаторов во всех смертных грехах.
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