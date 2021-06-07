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Шоу-бизнес
По стопам Прокловой: Гвоздикова призналась в домогательствах режиссера

По стопам Прокловой: Гвоздикова призналась в домогательствах режиссера

Наталья Гвоздикова рассказала, что ныне покойный Алексей Коренев проявлял к ней излишнее внимание.
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73-летняя актриса стала гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1", где поделилась откровениями из своей личной жизни. Среди прочего Наталья Гвоздикова вспомнила, как за ней пытался приударить режиссер "Большой перемены" Алексей Коренев.

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Ныне покойный режиссер был намного старше молодой актрисы, но это не обуздало его мужской интерес. Гвоздикова чувствовала, что очень сильно нравится мужчине. Свою симпатию он проявлял по-разному, например, мог как бы невзначай поправить женщине костюм или волосы. На съемочной площадке сложились непростые отношения. Не получив взаимности, режиссер решил наказать актрису и вырезал из фильма часть сцен с ее участием. Позже Гвоздикова узнала, что ее также обвинили в близком общении с актерами Збруевым и Крамаровым. Кто-то даже пустил скандальный слух о том, что Крамаров собирается взять ее в жены. Однако актриса назвала это "абсолютной глупостью".

Напомним, ранее о домогательствах другого режиссера рассказала актриса Елена Проклова. Ее скандальное признание вызвало большой резонанс в обществе. Многие знаменитости тоже заговорили о подобных историях из своего прошлого. Нашлись отчасти похожие воспоминания и у Гвоздиковой.

Также Наталья Гвоздикова рассказала о непростых отношениях со своим супругом Александром, который поднимал на нее руку и и мог сделать калекой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 13:35 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость756319
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Корчевников любит темы абортов, домогательств и другие пикантные подробности из личной жизни интимного характера приглашённых к себе на телепередачу гостей. Любит смаковать и такое впечатление, что ему это доставляет не только удовольствие, но и является одним из его обязательных пунктов в его выпусках. Последнее время настолько стал неприятен, что хочется ему посоветовать посмотреть на себя со стороны, на свои поддельные неискренние эмоции, на своё фальшивое выражение чувств и на свою многоговорящую мимику при этом.
Гость762731
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Врать не будут! Всё правда.
Мужики пользовались своим положением.
Приставали ещё как.
Надо статью в УК.
Васисуалий
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Бабушки успокойтесь уже,поправить костюм или волосы,это "знаки внимания",а не домогательства... Видимо это старческий маразм подкрался..
Гость гость
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Фу, противно. Перестаёшь уважать некогда любимых актрис.
Гость 687412
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Добрая фея
Ну всё, щас престарелые актерки накинутся читать мораль про безнравственность, забытые но ушедшие красные шапочки в постоянном шоке тоже подключатся, надо ж о себе напомнить, типа если долго долго.... ааа можно в Африку прийти)))
Красная Шапка превратилась в Шапище гуляющей по инстам и шоу🐵
Гость 715246
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Ещё очередная Тартила всплыла с историями какая она прекрасная и все её желали!
А что не рассказываешь как муж от тебя гулял направо и налево, да так крепко, что ты мачехой стала?!
Гость773287
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Вспомнила баба, когда девкой была.
Добрая фея
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Ну всё, щас престарелые актерки накинутся читать мораль про безнравственность, забытые но ушедшие красные шапочки в постоянном шоке тоже подключатся, надо ж о себе напомнить, типа если долго долго.... ааа можно в Африку прийти)))
Гость773250
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После драки кулаками не машут!!!
Гость769084
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Началось! Бабки под старость вспомнили что они вытворяли в молодости! И на экраны ТВ с этой грязью!
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