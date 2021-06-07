По стопам Прокловой: Гвоздикова призналась в домогательствах режиссера

73-летняя актриса стала гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1", где поделилась откровениями из своей личной жизни. Среди прочего Наталья Гвоздикова вспомнила, как за ней пытался приударить режиссер "Большой перемены" Алексей Коренев.
Ныне покойный режиссер был намного старше молодой актрисы, но это не обуздало его мужской интерес. Гвоздикова чувствовала, что очень сильно нравится мужчине. Свою симпатию он проявлял по-разному, например, мог как бы невзначай поправить женщине костюм или волосы. На съемочной площадке сложились непростые отношения. Не получив взаимности, режиссер решил наказать актрису и вырезал из фильма часть сцен с ее участием. Позже Гвоздикова узнала, что ее также обвинили в близком общении с актерами Збруевым и Крамаровым. Кто-то даже пустил скандальный слух о том, что Крамаров собирается взять ее в жены. Однако актриса назвала это "абсолютной глупостью".
Напомним, ранее о домогательствах другого режиссера рассказала актриса Елена Проклова. Ее скандальное признание вызвало большой резонанс в обществе. Многие знаменитости тоже заговорили о подобных историях из своего прошлого. Нашлись отчасти похожие воспоминания и у Гвоздиковой.
Также Наталья Гвоздикова рассказала о непростых отношениях со своим супругом Александром, который поднимал на нее руку и и мог сделать калекой.
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