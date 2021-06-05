"Я обещаю": Сраженная тяжким недугом бывшая жена Аршавина обратилась к маленькой дочери

Экс-супруга Андрея Аршавина публично поздравила дочь с первым юбилеем. Оставшаяся без носа Алиса Казьмина заговорила о важном.

Бывшая избранница знаменитого футболиста написала текст в честь десятилетия своей наследницы от первого брака. Алиса Казьмина посвятила девочке трепетные строки, которые помогли россиянам понять значение ребенка в жизни изувеченной звезды. Экс-супруга Андрея Аршавина опубликовала речь в инстаграм-аккаунте вместе с фотографией именинницы.

Женщине непросто приходится принимать в себе отсутствие носа, деформацию лица и прочие последствия аутоимунного заболевания. Подрастающая дочь вдохновлет ее на борьбу за здоровье и дает необходимое количество родственного тепла. "Несмотря на мою тяжелую болезнь, ты не по годам очень поддерживаешь меня. И я обещаю, что, смотря на тебя, буду стараться выздороветь", — обратилась Алиса Казьмина к наследнице.

Экс-возлюбленная футболиста призналась ребенку в любви и подчеркнула, что ни за что не оставит дочку, что бы ни случилось. "И помни: мама всегда рядом и моя рука всегда будет держать твою ручку", — объяснилась Алиса Казьмина в день рождения наследницы. Бывшая жена Андрея Аршавина пожелала девочке всегда улыбаться и проживать только счастливые дни.



Пользователи Сети одобрили публикацию Алисы Казьминой. Многие присоединились к поздравлению бывшей жены Андрея Аршавина и написали для девочки добрые слова. "Крепкого здоровья малышке и вам, Алиса! Вы замечательная мама, детки у вас — чудо!", "Такое трогательное и полное любви к доченьке поздравление! Счастья тебе, дорогая!" — выразились впечатленные россияне.