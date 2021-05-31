"Необратимые изменения": всплыли новые подробности состояния изувеченной бывшей жены Аршавина

Сейчас экс-супруга Андрея Аршавина переживает непростые времена. Помимо конфликта с футболистом и его мамой, которые мечтают выселить ее из дома, а также постоянных телевизионных программ, ей приходится бороться с большим количеством негатива. Дело в том, что лицо дивы сейчас сильно изменилось. У нее практически исчез нос, а лицо сильно опухло.
Пластический хирург прокомментировала ситуацию. Мадина Байрамукова сочувствует Алисе. В самом начале многие обвиняли Казьмину в том, что серьезная болезнь – лишь оправдание. Поговаривали, что она просто перенесла неудачную ринопластику, после которой все и началось. Подозрения опровергали много раз, но и сейчас находятся те, кто не верят женщине.
Врач рассказала, что сейчас у бывшей возлюбленной Андрея Аршавина имеются не только проблемы с носом, но и непростая деформация всего лица. По ее мнению, это может быть связано с большими дозами гормональных препаратов, которые оказывают влияние на внешность.
Мадина Байрамукова убеждена, что именно они вызывают "необратимые изменения". Она отметила, что о косметологии Алиса Казьмина точно может забыть. Пока ей противопоказаны и другие манипуляции. Однако, когда болезнь будет побеждена, она сможет задуматься о реконструктивной хирургии, которая поможет вернуть ей прежнюю красоту.
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