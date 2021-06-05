Влиятельные люди дали указание "убрать" Манукяна: Вы будете в шоке

Прошедшая премия Муз-ТВ 2021 войдет в историю как одна из самых скандальных. Связанные с мероприятием события активно обсуждают.

Казалось бы, премия Муз-ТВ стала заурядным событием, от которого не ждешь откровений. На первом плане одни и те же замшелые лица эстрады, а также горстка "молодых дарований", о которых перестанут говорить через год.

Тем удивительнее было наблюдать, как мероприятие внезапно превратилось в одну из самых обсуждаемых вещей наступившего лета. Стоит отметить, что главную лепту в это внес одиозный исполнитель Моргенштерн, который устроил настоящее шоу, заставив победителя в номинации "Лучший исполнитель" чувствовать себя проигравшим. Рэпер дал понять, что решение присудить заветную тарелку Александру Ревве на Муз-ТВ 2021, мягко говоря, и рядом не стоит с объективностью.

Масла в огонь добавил экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян. Подопечный Филиппа Киркорова разразился тирадой по поводу того, что он "утер нос недоброжелателям".

Кроме того, Манукян заверил, что против него существует заговор. Якобы некие влиятельные люди сильно захотели, чтобы Дава исчез из медийного поля. По словам знаменитости, на протяжении года ему ставили палки в колеса.

"Придет время, когда вы все узнаете и будете в шоке", — написал Манукян в своем "Инстаграме". Он добавил, что в скором времени правда всплывет на поверхность. "А еще узнаете, что на протяжении года меня пытались убрать со всех мероприятий", — заявил Дава.