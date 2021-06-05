"Неужели вам не стыдно?": вдова Грачевского врезала Прокловой за грязные откровения

Избранница покойного Бориса Грачевского не смогла пройти мимо скандальной темы. В своем инстаграм-аккаунте она эмоционально отреагировала на признание актрисы в сексуальных домогательствах и насилии известного коллеги.
Екатерина Белоцерковская заявила, что не может больше молчать."Неужели вам не стыдно?", – вопрошает возмущенная знаменитость. Она отметила, что никогда не поверит в подобные откровения.
Женщина добавила, что зная многих известных порядочных людей, на кого стараются вылить грязь. Вдова создателя "Ералаша" призвала оставить их в покое и подумать об их семьях.
Напомним, скандальные заявления Елены Прокловой в шоу "Секрет на миллион" на НТВ произвели эффект разорвавшейся бомбы. Звезда рассказала, что с 12 лет подвергалась домогательствам мужчин. А в 15 лет у нее был роман со взрослым коллегой, который якобы заставлял девушка заниматься с ним оральным сексом.
Общество разделилось на два лагеря. Одни резко осуждают актрису, другие же отдают должное ее смелости. Сама Елена Проклова говорила о том, что таким образом хотела предостеречь юных актрис от подобных ситуаций.
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