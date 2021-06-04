Собчак жестко поиздевалась над умственными способностями мужа после заявлений о разводе

На днях телеведущая и режиссер посетили Петербургский экономический форум. Супруг артистки в личном блоге опубликовал видео, сделанное по дороге на мероприятие.
Журналистка надменным тоном сообщает мужу, что его чувство юмора – на любителя. Ксения Собчак сравнила навык Константина Богомолова шутить с лягушачьими лапками, которые также далеко не всем подходят. По мнению звезды, режиссеру безумно повезло, что он нашел такого ценителя его умственных способностей, как она.
В конце видео спутник журналистки с грустью улыбнулся в камеру, а Собчак показала ему средний палец. "Строгая женщина, строгая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал ролик Богомолов.
Подписчики оценили юмор Ксении Анатольевны. "Вот это завернула. Ну просто мастер метафор", "Гармоничны вместе, это видно. Так и должно быть", "Очень сексуальный юмор, надо отдать должное Константину, что он как и вы Ксения большой гурман в юморе", "Последний жест великолепно подытожил все вышесказанное", – написали в комментариях.
Напомним, несколько недель назад в Сети появились заявления о разводе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Пара стала все реже появляться вместе, а артистка начала отпускать колкости в адрес режиссера.
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