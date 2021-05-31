Собчак пожаловалась на неудобства в браке с Богомоловым на фоне слухов о разводе

Звездная блондинка поделилась воспоминаниями в своем инстаграм-аккаунте. Теледива показала, как они с мужем-режиссером совершили полет на воздушном шаре в Мексике.
Ведущая посетовала, что ради необычной экскурсии и чувств к Константину Богомолову ей пришлось очень рано вставать – в 6:00. Она добавила, что на такой пойти можно лишь тогда, когда сильно влюблен.
Напомним, звезды поженились в 2019 году. Эпатажную свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова обсуждают до сих пор. Дело в том, что чета сделала из мероприятия настоящее шоу. К ЗАГСу влюбленные подъехали на катафалке.
Несмотря на то, что режиссер и светская львица признаются друг другу в любви, недавно появились слухи о том, что пара на грани развода. Эту версию выдвинула Анастасия Волочкова. Танцовщица заявила, что брак ведущей и режиссера — всего лишь пиар-ход. Также она предположила, что пара сообщит о разводе до конца этого года. По мнению балерины, расставание с мужем нужно Ксении Собчак для поднятия популярности.
Популярные темы форума
УЭФ влюбился.
Что думаете по поводу Лукашенко?
Любимый не хочет жениться
Боюсь
Не могу начать новые отношения
Где работает Анфиса и кем?
седые волосы что делать
Кого выберет Тимати в Холостяке?