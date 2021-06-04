Счастливый Билан представил своего самца: Он очень активный

Дима Билан в личном блоге поделился радостной новостью – он стал обладателем самца леопарда.

А если точнее, то хранителем. Артист принял участие в акции национального парка Земля леопардов. На своей странице певец рассказал о редких видах диких кошек и отметил, что ему приятно сделать свой вклад в сохранение природы.

"У меня теперь есть леопард! Это очень редкий вид, в России их всего 100 особей и в мире еще 50! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказал Дима Билан. Он отметил, что своего самца назвал Виктором, то есть "победителем".

По словам звезды, животному около четырех лет. "Говорят, что он очень активный и любит исследовать территорию", – поделился певец. Дима Билан пообещал лично приехать в национальный парк и познакомиться со своим леопардом.

Поклонники с восторгом приняли новость о том, что теперь артист является хранителем редкого хищника. "Понравилась фраза, леопард Виктор, такой же молодой и энергичный, как его хранитель", "Да, Дима, здорово, что обращаете внимание на такую проблему! Надо сохранить нашу планету и леопардов", "Вот это уважаемо, мое почтение", – написали в комментариях.

Напомним, в прошлом году Дима Билан спас нескольких котят. Гуляя по своему поселку, артист наткнулся на животных, которые нуждались в помощи. Он принес малышей домой, вылечил у ветеринара и раздал знакомым.