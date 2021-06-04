"Не заслужила": мечтающую уехать из России Волочкову резко осадили

Анастасия Волочкова призналась, что хотела бы вернуться на солнечные Мальдивы.

45-летняя артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, сделанный на Мальдивских островах. Балерина недавно отдыхала в этом райском уголке вместе со своим теперь уже экс-возлюбленным. Теперь Анастасия Волочкова призналась, что она уже хочет вернуться "в эти райские краски".

Поклонники балерины неоднозначно отнеслись к ее желанию вновь отправиться на отдых. Под курортным фото звезды фолловеры написали:

"Рано, ещё не заслужили, не настрадали" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Задолбала уже своими Мальдивами", "Работай давай", "В голове Мальдивы, кальян и пошлые фотосессии. С ней наверное со скуки помрёшь", "У нас в России не менее яркие краски", "Олега не забудьте взять", "Не надо, а то в день итак по 13884840403 публикаций".



Напомним, что во время прошлого отдыха Анастасия Волочкова буквально завалила подписчиков фото и видео, демонстрируя себя в самых разных позах и образах. На островах балерина была вместе со своим возлюбленным Олегом, которого она долго не показывала публике. Вернувшись с курорта, артистка, наконец, представила поклонникам таинственного Олега. Однако вскоре после этого Анастасия Волочкова ошарашила фанатов новостью о расставании с любимым.