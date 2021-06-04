Не жена: Кончаловский показал любимую женщину

Егор Кончаловский в личном блоге поделился фотографией с главной женщиной своей жизни.

Режиссер опубликовал черно-белый снимок, сделанный вскоре после его рождения. На архивном кадре артист запечатлен со своей главной женщиной – мамой Натальей Аринбасаровой. "Подписал фотографию, чтобы не забыть, что это Я!..(с мамочкой) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявил Егор Кончаловский.

Поклонники остались в восторге от старой фотокарточки. Многие отметили, что в молодости мама режиссера была невероятной красавицей. "Милый мальчик, мама наша любимая актриса", "Мама красавица", "Какой шладкий малыш, а мама ну красавица просто", "Очень оптимистичное фото...улыбку добрую вызывает", – написали в комментариях.

Напомним, родители Егора Кончаловского развелись, когда ему было три года. Мальчик остался с матерью, а отца видел несколько раз в год, когда тот приезжал из Франции.

О личной жизни режиссер старается не распространяться. Он прожил почти 20 лет в союзе с актрисой Любовью Толкалиной, однако в итоге пара решила расстаться. Теперь Егор Кончаловский женат на Марии Леоновой, которая некоторое время была его адвокатом.

У пары подрастает сын Тимур. В личном блоге режиссера периодически делится кадрами с детьми. Особенно он гордится старшей дочерью Марией, которая появилась от отношений с Толкалиной. Девушке скоро исполнится 20 лет. Она пробует себя в качестве модели и учится на художественном факультете. В прошлом году Маша вышла замуж.