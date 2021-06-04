Известный режиссер обвинил Корчевникова в непорядочности

Борис Корчевников сделал откровенное интимное признание. Ведущий высказался о своих бывших женщинах.

У шоумена был не один роман. Самые долгие же любовные отношения звезду экрана сложились с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Но чета разошлась, так и не связав себя узами брака.

Борис Корчевников рассказывал, что очень тяжело переживал расставание с возлюбленной. Но он об этом не жалеет. В своей передаче "Судьбы человека" на телеканале "Россия-1" ведущий пообщался с режиссером Дмитрием Астраханом.

Мэтр кинематографа признался, что чувствовал себя виноватым перед супругой, артисткой Ольгой Беляевой, при разводе. Он отметил, что мужчина всегда должен испытывать чувство вины, когда расстается с избранницей.

На это Борис Корчевников ответил, что лично он при расставании с девушками не испытывал чувства вины. Тогда Дмитрий Астрахан заявил, что позиция шоумена не характеризует его как порядочного мужчину. Режиссер объяснил, что представители сильного пола всегда в более выгодной позиции, чем женщины. Он призвал Бориса Корчевникова задуматься об этом.

Отметим, Борис Корчевников крайне редко комментирует свою личную жизнь. Только недавно он публично признался, что до сих пор не равнодушен к Анне-Сесиль.