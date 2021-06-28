После новости о содомии Анастасию Волочкову атаковал грибок

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о несчастье, которое с ней произошло.

45-летняя балерина Анастасия Волочкова владеет несколькими элитными объектами недвижимости. За них она платит колоссальные налоги и деньги за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Но не всегда звезде удается прийти к консенсусу со своей УК.

На днях у Волочковой случилась беда. Затопило ее квартиру в Москве. Это огромное четырехкомнатное жилье в историческом доме в самом центре. Из-за осадков все сточные воды с крыши хлынули в аппартаменты. В результате пострадала дорогая внутренняя отделка и мебель. Теперь ее квартиру атакует грибок и плесень.

Анастасия Волочкова потребовала компенсации за ремонт от УК, но там разводят руками. Кто должен отвечать за ЧП – не понятно. Коммунальщики отказываются нести ответственность. Об этом балерина рассказала в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Стоит отметить, что беду можно было предотвратить. Однако упертые коммунальщики не хотят выполнять свои обязанности, считает Анастасия Волочкова. Крыша в доме стала протекать еще несколько месяцев назад. Но ремонт жильцы были вынуждены делать на свои деньги. Капитальная реконструкция обошлась более чем в полмиллиона рублей.

Волочкова требовала от УК компенсации, но ничего не получила. По словам представителей компании, квартира находится в мансарде, и, согласно условиям договора, за состоянием крыши должна следить сама Волочкова. К тому же, доступа к крыше у них нет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова рассказала о склонении к сексу и содомии в Большом театре.