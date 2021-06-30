Родившая Джанабаева рассказала о конфликтах с Меладзе

Певица отметила, что за долгие годы отношений ей с Валерием Меладзе удалось научиться слышать друг друга. Пара старается избежать взаимных претензий.
Альбина Джанабаева уверена, что необходимо обсуждать с супругом любые неприятные мелочи, чтобы не дать им довести до конфликта. Важно, что говорить надо именно о своих чувствах, а не ожиданиях.
Кроме того, артистка заявила, что они с исполнителем очень разные, но в паре дополняют друг друга. Звезда считает, что так дела обстоят в большинстве пар. Альбина Джанабаева учится тому, что не стоит идти на поводу у порывов и принимать решения импульсивно.
По ее мнению, женщины больше зависят от циклов и фаз Луны. Знаменитость добавила, что характер у нее непростой. Она может и вспылить, и моментально завестись.
Напомним, артисты поженились семь лет назад. Но роман между ними вспыхнул задолго до этого. Валерий Меладзе тяжело уходил от первой жены Ирины. Первый сын продюсера и Альбины Джанабаевой появился на свет в 2004 году. Через десять лет певица родила возлюбленному второго наследника Луку. В апреле этого года у пары появилась дочь Агата.
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