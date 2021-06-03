Панин застукал несовершеннолетнюю дочь за грязным делом

Алексей Панин и его дочь Анна живут в Испании. Актер нигде не работает. На днях он удивил фанатов тем, чем занимается наследница.

Дочь одиозного актера Алексея Панина Анна родилась в 2008 году. Девочке 13 лет, сейчас она живет со своим отцом. В Сети часто возникают скандалы из-за поведения ее отца и материалов, которые он выкладывает в аккаунте. На днях у хейтеров Панина появился новый повод обвинить его во всех смертных грехах. Актер опубликовал в "Сторис" кадры, на которых Нюся (так ласково называет дочь папа) сидит на балконе с огромным бокалом красного вина. Рядом с ней стоит тарелка с черешней и миска с сыром.

Подписчики Алексея Панина заметили, что 13-летнюю девочку отец застал врасплох за грязным делом. После этого он неумело обыграл ситуацию, как будто это его вино, а дочь просто дышит свежим воздухом.

Стоит отметить, что сейчас Панин нигде не работает. После того, как он и его дочь уехали из России, он зарабатывает на рекламе в "Инстаграм" и перебивается отдельными заработками. Судя по всему, он живет с дочерью в маленькой комнатушке, что заметно на опубликованном видео. Несмотря на это, Алексей Панин доволен, ведь главное, что он не живет в ненавистной России. Зато в Испании по городу можно ходить без трусов и никто тебе слова не скажет.

А пока Панину остается лишь вспоминать о работе в России. Недавно он опубликовал фото со съемок с Алексеем Булдаковым. В описании он отметил, что даже не помнит название фильма.