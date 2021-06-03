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Шоу-бизнес
С крышей не все в порядке: Волочкова побежала жаловаться в суд

С крышей не все в порядке: Волочкова побежала жаловаться в суд

Анастасия Волочкова вступила в конфликт с управляющей компанией, которая отказалась чинить протекающую крышу.
прочитано 215 раз

Знаменитая балерина призналась, что ее не обошли стороной знакомые многим россиянам споры с управляющей компанией. В своем инстаграм-аккаунте артистка разместила фото собственной спальни в московской квартире, которая принадлежит ей уже 20 лет. Все эти годы Анастасия Волочкова исправно платила деньги УК, но та отказывалась должным образом выполнять свои обязательства.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Балерина рассказала, что ее квартира находится на последнем этаже. Еще десять лет назад крышу в доме пробили ломом, когда долбили лед. После этого с потолка начала капать вода, которая заливала дорогую мебель в спальне балерины. В результате от влажности на потолке развился грибок. Но и тогда УК отказывалась делать ремонт. Жильцы починили крышу на собственные деньги. Однако Волочкова вызвала экспертов, которые оценили ущерб и составили претензию. Балерина подала в суд на компанию с целью возместить деньги за ремонт.

Поклонники артистки поддержали ее в комментариях, пожелали балерине удачи в суде, который состоится уже скоро, и отметили, что никогда не стоит покупать квартиры на последних этажах зданий.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасию Волочкову заметили в самом обычном магазине "Пятерочка", куда она забежала после трудового дня.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 16:16 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость756040
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ой,да ладно...небось на крыше корячилась в шпагате и копытом своим пробила
1

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