С крышей не все в порядке: Волочкова побежала жаловаться в суд

Знаменитая балерина призналась, что ее не обошли стороной знакомые многим россиянам споры с управляющей компанией. В своем инстаграм-аккаунте артистка разместила фото собственной спальни в московской квартире, которая принадлежит ей уже 20 лет. Все эти годы Анастасия Волочкова исправно платила деньги УК, но та отказывалась должным образом выполнять свои обязательства.
Балерина рассказала, что ее квартира находится на последнем этаже. Еще десять лет назад крышу в доме пробили ломом, когда долбили лед. После этого с потолка начала капать вода, которая заливала дорогую мебель в спальне балерины. В результате от влажности на потолке развился грибок. Но и тогда УК отказывалась делать ремонт. Жильцы починили крышу на собственные деньги. Однако Волочкова вызвала экспертов, которые оценили ущерб и составили претензию. Балерина подала в суд на компанию с целью возместить деньги за ремонт.
Поклонники артистки поддержали ее в комментариях, пожелали балерине удачи в суде, который состоится уже скоро, и отметили, что никогда не стоит покупать квартиры на последних этажах зданий.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасию Волочкову заметили в самом обычном магазине "Пятерочка", куда она забежала после трудового дня.
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