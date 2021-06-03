Стало совсем туго: Лорак вынуждена распродавать одежду и личные вещи

На днях 42-летняя исполнительница стала гостьей программы "Русские перцы" на "Русском радио". В эфире шоу певица призналась, что в пандемию она начала продавать свои личные вещи от кутюр. Для этих целей Ани Лорак использует специальное мобильное приложение.
Артистка выставляет вещи на платформе Oskelly – эта программа позволяет покупателям видеть, кому ранее принадлежала вещь. Лорак отдельно публикует фотографии нарядов и себя в них, чтобы люди сразу понимали, как эта вещь может сидеть на фигуре. Певица уже выставила на продажу 64 предмета одежды. Среди лотов наряды таких известных брендов, как Dolce&Gabbana, Alexander McQueen, Alessandra Rich и другие. За платья именитых дизайнеров Лора просит по несколько десятков тысяч рублей, но есть и гораздо более дорогие вещи, например, вечернее платье от Тони Уорда в приложении выставлено за 118 тысяч рублей.
Напомним, что в гардеробе певицы очень много разной одежды. На каждом концерте Лорак переодевается в новый наряд по несколько раз. Однако певица подчеркнула, что продает не концертные платья, а именно свои личные вещи.
Ранее стало известно, что певица серьезно пострадала после секс-скандала с Константином Меладзе. Налоговая служба внезапно начала ликвидацию бизнеса певицы – компании "Ани Лорак Продакшн", которая приносила звезде хорошую прибыль.
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