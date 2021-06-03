Вслед за Манукяном: супруги Пынзарь стали ведущими шоу "Дом-2"

Неожиданно для многих одна из главных пар проекта вернулась. Однако теперь возлюбленные не участвуют в шоу "Дом-2", а ведут его.

Обновленный проект продолжает удивлять поклонников. Недавно стало известно, что место Ольги Бузовой занял ее экс-возлюбленный Давид Манукян. Теперь оказалось, что на этом сюрпризы не закончились. Накануне Сергей Пынзарь провел прямой эфир, а затем на его ютуб-канале вышло новое видео. Блогер до последнего скрывал, что вернулся на телестройку.

Много лет назад Дарья и Сергей и правда нашли свою любовь на проекте "Дом-2". В 2010 году пара сыграла свадьбу. Уже через год на свет появился их первенец. Еще через четыре года родился второй сын возлюбленных. Сейчас пара живет в Турции, но ради любимого проекта звезды просто не могли не вернуться.

Теперь они появились на лобном месте, чтобы помочь участникам разобраться в своих чувствах. Они убеждены, что смогут подобрать слова для каждого, ведь однажды они и сами были на их месте. Сергей Пынзарь рассказал, что они с женой в полном восторге от участников. Она подчеркнула, что страсти кипят, а впереди зрителей ждет лишь самое интересное.

В комментариях некоторые написали, что хотели увидеть совместные кадры с Давидом Манукяном. Однако Дарья Пынзарь пояснила, что все ведущие работают в разное время, так как эфиров много. Возможно, звезды просто не успели пересечься на площадке.

