Пьяная Чехова завалилась на пол в страшных судорогах на глазах у толпы

По словам звезды, она всегда была дамой с формами. Комплексы по поводу своего внешнего вида у нее появились еще в подростковом возрасти, причем благодаря отцу. Как отметила актриса, папа был спортсменом и постоянно стыдил ее мать за лишний вес. Когда Анфиса Чехова подросла, родитель стал упрекать и ее.
Знаменитость заявила, что долгие годы сидела на всевозможных диетах. По словам телеведущей, в ход шли все возможные способы: таблетки, гипноз, голодание. "Сидел гипнотизер и говорил: "Картошка, булки – враг желудку". Ужас в гипнозе едой в том, что нельзя было выпить. Чуть-чуть напьешься, и гипноз снимается", – рассказала Анфиса Чехова.
Естественно, все эти радикальные методы оказали губительное влияние на организм артистки. У девушки начались проблемы с сосудами, появились панические атаки, она стала падать в обмороки.
Звезда вспомнила страшный случай. После курса тайских таблеток для похудения Анфиса Чехова пошла на день рождения к Наташе Королевой в ресторан. Там она выпила пару бокалов вина и покурила кальян. В какой-то момент звезда поняла, что начала отключаться.
"И я отъехала. Потом очухиваюсь на диване, вокруг меня все скопились, все разволновались. Меня всю крючит-колбасит сосудистый спазм", – заявила Анфиса Чехова.
По словам артистки, окружающим было весело, а ей не очень. Как отметила телеведущая, ей каждый раз казалось, что она умирает.
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