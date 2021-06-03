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Шоу-бизнес
Пьяная Чехова завалилась на пол в страшных судорогах на глазах у толпы

Пьяная Чехова завалилась на пол в страшных судорогах на глазах у толпы

Анфиса Чехова стала новой гостьей шоу "Алена, блин!". Артистка рассказала об ужасах диет.

Продолжение: "Пойдем, я тебя чпокну": Чехова заявила о домогательствах женатого продюсера

прочитано 468 раз

По словам звезды, она всегда была дамой с формами. Комплексы по поводу своего внешнего вида у нее появились еще в подростковом возрасти, причем благодаря отцу. Как отметила актриса, папа был спортсменом и постоянно стыдил ее мать за лишний вес. Когда Анфиса Чехова подросла, родитель стал упрекать и ее.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Знаменитость заявила, что долгие годы сидела на всевозможных диетах. По словам телеведущей, в ход шли все возможные способы: таблетки, гипноз, голодание. "Сидел гипнотизер и говорил: "Картошка, булки – враг желудку". Ужас в гипнозе едой в том, что нельзя было выпить. Чуть-чуть напьешься, и гипноз снимается", – рассказала Анфиса Чехова.

Естественно, все эти радикальные методы оказали губительное влияние на организм артистки. У девушки начались проблемы с сосудами, появились панические атаки, она стала падать в обмороки.

Звезда вспомнила страшный случай. После курса тайских таблеток для похудения Анфиса Чехова пошла на день рождения к Наташе Королевой в ресторан. Там она выпила пару бокалов вина и покурила кальян. В какой-то момент звезда поняла, что начала отключаться.

"И я отъехала. Потом очухиваюсь на диване, вокруг меня все скопились, все разволновались. Меня всю крючит-колбасит сосудистый спазм", – заявила Анфиса Чехова.

По словам артистки, окружающим было весело, а ей не очень. Как отметила телеведущая, ей каждый раз казалось, что она умирает.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 13:49 Источник: Алена, блин! ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

комментарии

Ответить:

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Гость754514
Все работают, с башкой все впорядке,одна Чехова живет как навозная муха, только о своей <цензура>
А кто она такая и кем работает? Так много слов об некой Анфисе и ни одного дела .
Гость754514
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Все работают, с башкой все впорядке,одна Чехова живет как навозная муха, только о своей <цензура>
1

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