"Вытирай!": жена Виторгана заставила маленьких дочек работать до седьмого пота

Сейчас артист воспитывает двух маленьких детей. Сегодня он опубликовал занимательный ролик.

На кадрах трехлетняя Этель и годовалая Клара активно моют пластиковые кресла. За кадром их мама говорит им, что нужно делать, а дети послушно выполняют поручения. Ирина Млодик засняла весь процесс подготовки дома к летнему сезону. "Вытирай! Давай тряпку!" – приговаривала она.

Эммануил Виторган подписал видео. Сам он в момент съемки смотрел телевизор за столом. Он указал, что девочки уже являются большими помощницами своей мамы. Некоторые подписчики написали, что не стоит так нагружать детей в раннем возрасте, так как они могут переутомиться. Другие же наоборот поддержали пару и посчитали ролик очень милым. "На деток можно смотреть бесконечно", "Подрастают хозяюшки!", "Обожаю ваших девочек", "Какая милота! Подошли к уборке ответственно!", "Видно, что родители обожают деток", – комментировали пользователи.

Напомним, брак артиста считается крепким и теплым. Они с Ириной Млодик вместе уже около двадцати лет. Эммануил Гедеонович ранее был женат еще два раза. Его первой избранницей стала Татьяна Румянцева. Однако через пять лет в жизни звезды появилась Алла Балтер. Брак был расторгнут.

Вскоре возлюбленные поженились. Парой восхищались все, их сравнивали с самыми завидными голливудскими союзами. Через некоторое время у Балтер нашли рак позвоночника. Вскоре она скончалась. Знакомство с Ириной Млодик стало спасением для артиста. Он пребывал в затяжной депрессии. В 2003 году случилась его третья свадьба.

