"Одно лицо": многодетная Стриженова впервые показала третью дочь

В личном блоге артистки появилась трогательная фотография. На кадре она нежно обнимает девушку, держащую в руках большой букет цветов. Екатерина Стриженова рассказала, что детей у нее, на самом деле, трое. Факт поверг подписчиков в шок. Они сразу задумались о том, что дива никогда не упоминала внебрачных наследников.
Оказалось, что все намного проще. Девушка на фото – крестница звезды, которая накануне отметила свой день рождения. Они очень близки. Екатерина подчеркнула, что характер определяет судьбу человека, а значит в жизни у Елизаветы все должно быть прекрасно. "Люблю", – завершила публикацию ведущая. В "историях" она рассказала, что поздравила "Лизибобочку" и побежала на спектакль.
Пользователи оценили посыл Екатерины Стриженовой. Они подчеркнули, что сперва были крайне удивлены заявлением, а затем невероятно тронуты. Многие отметили, что Елизавета крайне похожа на именитую крестную маму.
"Одно лицо вообще", "Как вы все похожи!", "Какие хорошенькие, как сестры", "Все как на подбор! У красивой крестной и крестники такие", "С днем рождения Вашу дочь. Просто чудо как похожи и красивы", "Ой, какая дама! Просто шик! Вся в Вас", – писали они.
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