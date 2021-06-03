Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой

В последнее время Алла Борисовна практически не появляется на публике. Редкие выходы артистки вызывают бурные обсуждения.

Накануне Кристина Орбакайте рассказала, что они с родительницей отправились в театр. Их выбор пал на постановку "Горбачев" в Государственном театре наций. Главную роль в спектакле играет Чулпан Хаматова, которая много раз говорила, насколько важным для нее является образ и его воплощение. Под впечатлением осталась и звездная семья.

Алла Пугачева появилась в "историях" личного блога дочери. Компанию артисткам составил Валентин Юдашкин. Примадонна облачилась в темный костюм и кожаную куртку. Она предпочла натуральность яркому макияжу, а потому на лице звезды можно заметить лишь аккуратные темные стрелки и светлую помаду. Однако внимание пользователей привлек вовсе не этот факт.

Артистка вновь предстала перед поклонниками с объемной челкой и крупными кудрями, как в прежние времена. Ранее такой образ крайне нравился Алле Борисовне, и она не изменяла ему. Именно такой мир запомнил Примадонну, а теперь, видимо, она решила окунуть поклонников в ностальгию.

Руки Аллы Пугачевой с длинными светлыми ногтями украсил массивные перстни. Кристина Орбакайте сопровождала маму в ярко-алом пиджаке, с макияжем губ в тон. Видео произвело фурор в Сети. "Весь мир – театр", – обратились к классике звезды.

