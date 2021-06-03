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Шоу-бизнес
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой

Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой

В последнее время Алла Борисовна практически не появляется на публике. Редкие выходы артистки вызывают бурные обсуждения.
прочитано 515 раз

Накануне Кристина Орбакайте рассказала, что они с родительницей отправились в театр. Их выбор пал на постановку "Горбачев" в Государственном театре наций. Главную роль в спектакле играет Чулпан Хаматова, которая много раз говорила, насколько важным для нее является образ и его воплощение. Под впечатлением осталась и звездная семья.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Алла Пугачева появилась в "историях" личного блога дочери. Компанию артисткам составил Валентин Юдашкин. Примадонна облачилась в темный костюм и кожаную куртку. Она предпочла натуральность яркому макияжу, а потому на лице звезды можно заметить лишь аккуратные темные стрелки и светлую помаду. Однако внимание пользователей привлек вовсе не этот факт.

Артистка вновь предстала перед поклонниками с объемной челкой и крупными кудрями, как в прежние времена. Ранее такой образ крайне нравился Алле Борисовне, и она не изменяла ему. Именно такой мир запомнил Примадонну, а теперь, видимо, она решила окунуть поклонников в ностальгию.

Руки Аллы Пугачевой с длинными светлыми ногтями украсил массивные перстни. Кристина Орбакайте сопровождала маму в ярко-алом пиджаке, с макияжем губ в тон. Видео произвело фурор в Сети. "Весь мир – театр", – обратились к классике звезды.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 09:31 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

комментарии

Ответить:

Гость756040
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баба-яга спившаяся
Юлий Флажков
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В последний раз мало появлялась на публике? Изыйдите, писаки! Старый плавучий чемодан, только и шляется по тусовкам. Лишь бы её не забыли. Вспомнить лишь секс- вечеринку у колхозницы Ивлевой, где экс- певичка вырядилась, как порнозвезда. Старая кляча, только и шляется везде да около. Напоминает о себе, только неизвестно, кого она интересует? Её же все забыли. Благодаря ангажированным детям- рабам только и напоминает о себе.Светлая память экс- певичке
Гость761889
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Уважаемые ДНИ!?ВЫ ОПУСТИЛИСЬ НА ДНО!!.. ПРЕКРАТИТЕ ПИСАТЬ ПРО СЕМЕЙКУ ПУГАЧЕВЫХ И ЕЕ РОДСТВЕННИКОВ НАРОДУ НЕИНТЕРЕСНО!!.....УЖАС,КОШМАР,ШОК!!!ДОСТАЛИ УЖЕ РОССИЮ!!..ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ СЕМЕЙ ПУГАЛКИНЫХ,КИРКОРОВЫХ,ОРБАКАЙТЕ!?ВАМ ПОНЯТНО??....
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