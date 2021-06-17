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Шоу-бизнес
"Необходима волшебная таблетка": Кончаловская рассказала о проблемах со здоровьем

"Необходима волшебная таблетка": Кончаловская рассказала о проблемах со здоровьем

Мария Кончаловская призналась, что в последнее время ей пришлось тяжело из-за стресса и нехватки витаминов.
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Несколько недель назад дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского перестала выходить на связь со своими многочисленными подписчиками, и те забили тревогу. Спустя какое-то время молодая женщина все-таки появилась в "Инстаграм" и сообщила, что сдавала сессию. Мария Кончаловская ведет очень активную жизнь: учится в ВУЗе, участвует в съемках, развивает блог, а недавно еще и создала собственную семью – на все сразу просто не хватило времени и сил.

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Теперь Мария Кончаловская рассказала подписчикам, что в последнее время у нее было очень много переживаний. Женщина очень трепетно относится к своему здоровью, поэтому она решила, что ей необходимо некое волшебное средство, которое помогло бы ей справиться со всеми трудностями и всегда чувствовать себя хорошо.

Ранее на одном из обследований выяснилось, что Мария страдает дефицитом железа. Девушка стала принимать различные витаминные комплексы, но спустя месяц ничего не изменилось. Тогда модель еще больше углубилась в этот вопрос и, наконец, нашла то самое средство, которое ей помогло. Сейчас Кончаловская избавилась от анемии и чувствует себя прекрасно. К тому же, тяжелая сессия уже позади.

Ранее Мария Кончаловская рассказывала, что во время экзаменов ей даже не удавалось как следует спать по ночам.

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Фото: www.instagram.com/ welcometomaria
Автор: 17 июня 2021, 22:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

У Толкалиной в новом браке возникли трудности

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