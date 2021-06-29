"Настя, бойся Фирсова": Волочкову заподозрили в близком общении с вдовцом Легкоступовой

Танцовщица участвует в регате. Снимками и видео с путешествия Анастасия Волочкова делится в своем инстаграм-аккаунте. Вместе со звездой на яхте увидели вдовца Валентины Легкоступовой.
Лицо яхтсмена показалось в ролике на мгновение. Фанаты Анастасии Волочковой узнали мужчину и наперебой стали предупреждать звезду о том, чтобы она не вздумала закрутить с ним роман.
Некоторые отметили, что Юрий Фирсов, судя по всему, ищет "богатых, знаменитых и пьющих" пассий, чтобы "туда отправить". "Настя, бойся Фирсова", – посоветовал один из фолловеров.
Примечательно, что сейчас экс-избранник покойной певицы выглядит хорошо, хотя не так давно признался в алкоголизме. Напомним, многие россияне подозревают яхтсмена в причастности к смерти Валентины Легкоступовой.
Ранее 45-летняя балерина предстала в необычном для себя амплуа. Дело в том, что в течение последних десяти лет она записывала песни и сейчас, наконец, выпустила собственную пластинку. Своей радостью Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в "Инстаграм".
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