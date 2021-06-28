Элитный особняк, три квартиры и бизнес: Бородина попрощается с крупной суммой после развода

Недавно появилась информация о том, что звездная пара разводится после шести лет брака. Журналисты выяснили, что предстоит делить ведущей с супругом после официального расставания.

О причинах разлада Ксении Бородиной и Курбана Омарова неизвестно ничего. Некоторые полагают, что все дело в изменах супруга, других же больше склоняются к его материальным сложностям, от которых устала дива. Никто из знаменитостей пока не комментирует ситуацию.

Однако журналисты выяснили, что предстоит делить паре, если развод все-таки состоится. Самым дорогим "лотом" во всей этой истории является загородный особняк семьи. Сообщается, что его покупка, а также ремонт обошелся возлюбленным минимум в 30 миллионов рублей. По некоторым данным, деньги на недвижимость предоставил именно Курбан.

Помимо роскошного дома, в браке Ксения Бородина приобрела две квартиры для дочерей. Она предусмотрительно сразу оформила их на девочек, так что вопросов относительно этих покупок возникнуть не должно. Еще до отношений у ведущей были элитные апартаменты на Мичуринском проспекте. У ее супруга же имелась лишь небольшая квартира в Бибирево. По данным прессы, у бизнесмена все не совсем хорошо с финансами. Из всех его компаний сейчас якобы работает лишь одна.

Ведущая же активно зарабатывает на рекламе в "Инстаграме", а дополнительный доход ей приносит обновленный "Дом-2". Однако адвокат полагает, что в данной ситуации этот факт может быть вовсе не на руку диве. По его словам, в случае отсутствия брачного контракта, ей придется отдать часть своих денег супругу, так как, по закону, все шесть лет у них был общий семейный бюджет.

