Хотела сброситься с десятого этажа: бывшая жена Лещенко о болезненном разводе

Первая супруга Льва Лещенко крайне тяжело переживала расставание с великим певцом. В одном из интервью Алла Абдалова призналась, что была готова распрощаться с жизнью из-за безответной любви и предательства.

Избранница 78-летнего маэстро советской эстрады отметила, что брак для нее был настоящим счастьем. Алла Абдалова до сих пор следит за жизнью певца и искренне радуется его достижениям.

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Напомним, бывшие супруги познакомились в студенчестве. Они оба проходили обучение в ГИТИСе. Лев Лещенко заприметил молоденькую артистку и долгое время пытался привлечь ее внимание. Будущий музыкант был настроен крайне решительно: он сразу же привел девушку в отчий дом и познакомил с родителями.

Счастье длилось около 10 лет. По словам Абдаловой, в артисте не было недостатков. Лев Лещенко всегда следил за чистотой в доме, самостоятельно решал проблемы с техникой и чинил разваливающуюся мебель.

Несмотря на серьезные намерения артистов, детей они никогда не планировали. Да и сама Алла Абдалова не хотела становиться мамой: советская певица помнила все свои операции. Подобный расклад устраивал обоих супругов. Однако проблемы начались в тот момент, когда Лещенко отправился на гастроли.

Музыкант перестал появляться дома. Он познакомился с обворожительной Ириной, которая и разбила брак двух творческих личностей. Тогда жизнь Аллы Александровны полностью перевернулась.

В ЗАГС они пришли в хорошем настроении: артисты шутили и смеялись, участвуя в бракоразводном процессе. После подписания все документов и получения свидетельства о разводе, Алла прикупила в магазине три пол-литровые бутылки водки.

"Меня всю трясло. Ни один алкоголь не брал. Я потом уже никуда не выходила. С десятого этажа была мысль сброситься, но так высоко. Любила и до сих пор люблю сильно", – откровенно заявила Абдалова.