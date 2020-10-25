Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Воскресенье
25 октября
Лента новостей
12:16
Хотела сброситься с десятого этажа: бывшая жена Лещенко о болезненном разводе
12:02
"Мне все равно": Цискаридзе отреагировал на оскорбления
11:26
Любовник высказался о романе Гурченко с Высоцким
11:25
"Улетела на Луну": появились новые версии исчезновения Кабаевой
10:51
Бессонные ночи: Кавказ торжественно отмечает победу Хабиба
10:51
Навку довели до слез в эфире Первого канала
10:35
"Будет снижаться": москвичам дали надежду на падение числа заболевших коронавирусом
08:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 октября 2020 года
06:18
Слава подарила дочери автомобиль за баснословную сумму
04:04
Битва титанов: Скарлетт Йоханссон хочет похоронить карьеру Анджелины Джоли
01:58
"Два года катится по полу": Тимати свирепо ополчился против бывшего партнера
23:56
"Впереди много захватывающих серий": Ксении Собчак пророчат еще один брак
21:59
Фото перенесшего операцию на сердце Шварценеггера повеселило людей
20:01
Истощенная Адель в сексуальном наряде шокировала фанатов
19:32
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
18:13
Когда Ефремов отправится в колонию
18:12
Вдова Михаила Круга объявила о разводе с мужем после его предательства: Я пыталась простить
18:11
Продюсеры шоу "Дом-2" сделали заявление об увольнении Бузовой и Бородиной
18:05
Продюсер раскрыл правду об исчезновении Губина
18:00
Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам
17:32
"Ему полдома вернуть бы": Воля рассказал о дележке квартиры между Асмус и Харламовым
17:11
"Даже не позвонил": Конкин оставил сына с переломанным позвоночником
17:08
Подставили Муцениеце: возлюбленная Прилучного объявила о расставании
16:56
"Оставьте в покое!": измученный нагрузками сын бросился на Плющенко с кулаками
16:52
"Живите там сами": пышка из "Дома-2" вылила на шоу ушат помоев после ухода
16:50
Скобцева и Бондарчук: печальная история любви советских звезд
15:14
"Медные трубы, которые Алексей не прошел": коллеги обеспокоены психикой Панина
15:12
Испытания американской вакцины от COVID-19 продолжат несмотря на смерть добровольца
14:35
"Наша история любви должна быть красивой": женатого Куценко сняли за поцелуями с солисткой "Фабрики"
13:50
Напуганы пандемией: Киркоров о борьбе со смертельным вирусом
13:23
После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
13:15
Лукашенко выдал ОМОНу картошку: Совсем плохи дела
12:53
"Чтобы балкон выглядел наряднее": шкуры убитых животных в доме Михалкова потрясли россиян
12:45
7 месяцев ада: рак добил скорбящую Наргиз
12:23
Ненастоящие: странные посетители шоу Малахова насторожили гостя передачи
12:12
Стали известны подробности состояния перенесшей инсульт Кудрявцевой
11:55
Вид мужа Кудрявцевой на четвереньках в трусах поверг в шок
11:27
Сколько денег россияне теряют из-за заморозки накопительной части пенсии
11:24
"Нельзя ему без мамы": народ набросился на оставившую новорожденного ребенка Рудковскую
11:21
Будет бомба: любовница Тарзана приготовила новую провокацию
10:52
Тайная свадебная церемония Бондарчука и Андреевой довела светское общество
10:51
Появившаяся в театре в маске молодая жена Петросяна спровоцировала скандал
10:36
Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми
08:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 октября 2020 года
06:00
Принц Уильям затаил обиду на брата
03:59
Российский ученый напугал мрачным прогнозом по коронавирусу: Число зараженных будет расти
02:01
Покойного мужа Софии Ротару увидели рядом с певицей в годовщину его смерти
23:56
Кети Топурия сделала заявление после новостей о родах
23:22
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
21:36
Белорусский политик: Протесты не закончатся с уходом Лукашенко, у них другая цель
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Белорусский политик: Протесты не закончатся с уходом Лукашенко, у них другая цель
Обнародованы итоги независимого опроса белорусов: Лукашенко не мог победить на выборах
Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми
Не простила: почему Наталья Бондарчук не явилась на похороны "разлучницы" Ирины Скобцевой
Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам
"Даже не позвонил": Конкин оставил сына с переломанным позвоночником
Шоу-бизнес
Хотела сброситься с десятого этажа: бывшая жена Лещенко о болезненном разводе

Хотела сброситься с десятого этажа: бывшая жена Лещенко о болезненном разводе

Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первая супруга Льва Лещенко крайне тяжело переживала расставание с великим певцом. В одном из интервью Алла Абдалова призналась, что была готова распрощаться с жизнью из-за безответной любви и предательства.
прочитано 306 раз

Избранница 78-летнего маэстро советской эстрады отметила, что брак для нее был настоящим счастьем. Алла Абдалова до сих пор следит за жизнью певца и искренне радуется его достижениям.

ПО ТЕМЕ

Лещенко откровенно о смертельном диагнозе: Болезнь не прошла

Напомним, бывшие супруги познакомились в студенчестве. Они оба проходили обучение в ГИТИСе. Лев Лещенко заприметил молоденькую артистку и долгое время пытался привлечь ее внимание. Будущий музыкант был настроен крайне решительно: он сразу же привел девушку в отчий дом и познакомил с родителями.

Счастье длилось около 10 лет. По словам Абдаловой, в артисте не было недостатков. Лев Лещенко всегда следил за чистотой в доме, самостоятельно решал проблемы с техникой и чинил разваливающуюся мебель.

Несмотря на серьезные намерения артистов, детей они никогда не планировали. Да и сама Алла Абдалова не хотела становиться мамой: советская певица помнила все свои операции. Подобный расклад устраивал обоих супругов. Однако проблемы начались в тот момент, когда Лещенко отправился на гастроли.

Музыкант перестал появляться дома. Он познакомился с обворожительной Ириной, которая и разбила брак двух творческих личностей. Тогда жизнь Аллы Александровны полностью перевернулась.

В ЗАГС они пришли в хорошем настроении: артисты шутили и смеялись, участвуя в бракоразводном процессе. После подписания все документов и получения свидетельства о разводе, Алла прикупила в магазине три пол-литровые бутылки водки.

"Меня всю трясло. Ни один алкоголь не брал. Я потом уже никуда не выходила. С десятого этажа была мысль сброситься, но так высоко. Любила и до сих пор люблю сильно", – откровенно заявила Абдалова.

Автор: 25 октября 2020, 12:16 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лещенко и Федорову объединила "Любовь народная"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам
Лукашенко выдал ОМОНу картошку: Совсем плохи дела
Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми
Белорусский политик: Протесты не закончатся с уходом Лукашенко, у них другая цель

Шоу-бизнес

Точный срок и место родов: новые данные о беременности Кети Топурия
"На восьмом месяце": Савичева обнародовала фото с большим животом
"Его будущая жена будет самой счастливой на свете": известный дизайнер о свадьбе Корчевникова
"Меня не волнует ее жизнь!": Грачевский об отношениях с родившей от него молодухой

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Навку довели до слез в эфире Первого канала

Фигуристка не ожидала такого поворота событий
Шоу-бизнес

"Улетела на Луну": появились новые версии исчезновения Кабаевой

Журналисты не могут найти всеми любимую гимнастку
Шоу-бизнес

Битва титанов: Скарлетт Йоханссон хочет похоронить карьеру Анджелины Джоли

Звезда сделала коллеге пакость
Шоу-бизнес

Вдова Михаила Круга объявила о разводе с мужем после его предательства: Я пыталась простить

Певица решилась на откровения

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Как пережить ретроградный Меркурий? Советы от Василисы Володиной
Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+