Лещенко откровенно об интиме с женой: Не получалось

Первая супруга артиста сделала несколько абортов, так как Лев Лещенко не хотел детей. История второй избранницы до сих пор является болезненной для многих неравнодушных.

Исполнитель хотел настоящую большую семью с Ириной Багудиной. Однако стать матерью у нее так и не получилось. Жена звезды не скрывает, что у нее были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых забеременеть она не смогла. Тяжелая ситуация до сих пор является болезненной для нее. Лев Валерьянович рассказал, что они перепробовали все, но медицина в то время была бессильна.

"Не получалось", – признался артист. Он осознавал, что это те самые трудности, через которые им нужно пройти рука об руку. По словам Льва Лещенко, отсутсвие наследников никак не сказалось на их чувствах, и он не огорчается по этому поводу. Отношения у пары теплые и уважительные.

Сейчас супруги активно занимаются благотворительностью. Они поддерживают детские дома и помогают детям с особенностями развития. Долгое время у них была идея усыновить малыша, но возлюбленные не решились.

Лев Лещенко отметил, что у многих знакомых просто не получалось усыновить ребенка, которого они хотели. Однако существуют и еще более неприятные инциденты. Лев Валерьянович вспомнил, что некоторые коллеги усыновляли детей, а затем отказывались от них. Исполнитель не приемлет такого отношения и никогда не хотел бы оказаться в подобной ситуации.