У кого мощнее и больше: Фомин и Костюшкин померились интимными органами

Митя Фомин и Стас Костюшкин стала гостями Юбилейной русской национальной премии канала RU.TV. К празднику оба подошли во всеоружии!

В апреля исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос. Космический дресс-код был обязателен и для гостей музыкальной премии. Митя Фомин подошел к делу с большой фантазией – обклеил виски и сексуальный торс серебряными пайетками. Аки галактическая пыль прилипла! Очень эффектно!

А чтобы показать сомневающимся, что он не инопланетянин, а живой человек, 47-летний Митя Фомин вдруг распахнул пиджак и стал демонстрировать всем вполне земную, выросшую после постоянных занятий фитнесом, эффектную грудь.

В это же время сосок камерам в сторонке показывал и 49-летний Стас Костюшкин. Он тоже живет в спортзале и тоже имеет, чем похвастаться. Но у кого же грудь более упругая, более мощная и рельефная? Победила, как и в романе Ильфа и Петрова, молодость.

Интимные органы, впрочем, это не самая важная часть тела для исполнительской карьеры. Но и у Фомину, и Костюшкину есть что предъявить зрителю помимо торчащих сосков. За это народ их и любит. Песню Фомина, например, на премии RU.TV хором пел весь большой зал "Крокуса".