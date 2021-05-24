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Шоу-бизнес
У кого мощнее и больше: Фомин и Костюшкин померились интимными органами

У кого мощнее и больше: Фомин и Костюшкин померились интимными органами

Митя Фомин и Стас Костюшкин стала гостями Юбилейной русской национальной премии канала RU.TV. К празднику оба подошли во всеоружии!
прочитано 475 раз

В апреля исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос. Космический дресс-код был обязателен и для гостей музыкальной премии. Митя Фомин подошел к делу с большой фантазией – обклеил виски и сексуальный торс серебряными пайетками. Аки галактическая пыль прилипла! Очень эффектно!

А чтобы показать сомневающимся, что он не инопланетянин, а живой человек, 47-летний Митя Фомин вдруг распахнул пиджак и стал демонстрировать всем вполне земную, выросшую после постоянных занятий фитнесом, эффектную грудь.

Митя Фомин хорош со всех сторон! Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

В это же время сосок камерам в сторонке показывал и 49-летний Стас Костюшкин. Он тоже живет в спортзале и тоже имеет, чем похвастаться. Но у кого же грудь более упругая, более мощная и рельефная? Победила, как и в романе Ильфа и Петрова, молодость.

Митя Фомин с поклонником из Израиля. Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Интимные органы, впрочем, это не самая важная часть тела для исполнительской карьеры. Но и у Фомину, и Костюшкину есть что предъявить зрителю помимо торчащих сосков. За это народ их и любит. Песню Фомина, например, на премии RU.TV хором пел весь большой зал "Крокуса".

Митя Фомин и Ираклий Пирцхалва. Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Автор: 24 мая 2021, 09:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость753074
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В фильме "Малена" (с Моникой Белуччи) есть кадры, где пацаны-подростки на пляже, спустив трусы, меряются своим пенисами. Это обычное дело у всех подростков-дикарей, не обременённых интеллектом, на всём белом свете. Так что теперь Стасу и Мите осталось, спустив трусы, выяснить публично (по гамбургскому счёту), кто из них круче. Для этого ума не надо. И женщинам будет на это интересно посмотреть. А девочки путь отвернутся.
"
Гость734553
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Митя - БОМБА!!!
1

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