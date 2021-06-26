Харатьян без штанов вызвал удивление у коллег

61-летний Дмитрий Харатьян шокировал женскую аудиторию спортивной фигурой.

Особую популярность артист приобрел после роли в фильме "Гардемарины, вперед!", который вышел в 1987 году. В то время многие девушки мечтали познакомиться с именитым актером.

В настоящий момент Дмитрий Харатьян не потерял былой бодрости и сексуальности. В сети регулярно появляются ролики, которые подтверждают это.

Многие коллеги, помимо спортивного телосложения, отмечают и чувство юмора артиста. По словам режиссера Светланы Дружининой, которая также работает над кинокартиной "Гардемарины 1787. Война", если на площадке находится Дмитрий Харатьян, значит, шуток и приколов не избежать.

Так, на одном из последних видео артист появился в плавках. Он забавно зачитывал потешку-пестушку для детей, а его друзья и коллеги смеялись до упаду.

"Мишка, Мишка, где штанишки? Потерял, потерял", – с иронией декламировал Харатьян.

В конце представления Дмитрий Харатьян поклонился и выразил благодарность зрителям за интерес к кинокартине и поддержку.

Примечательно, что "Гардемарины 1787. Война" уже третий год снимают в Крыму. Сперва не хватало финансов, а после началась пандемия коронавируса. Сейчас процесс пошел в гору, и вся творческая группа активно работает над созданием проекта.

Напомним, что недавно Дмитрий Харатьян принял участие в подарке для Кристины Орбакайте. Алла Пугачева решила снять для дочери документальный фильм и позвала ее коллег и близких друзей.