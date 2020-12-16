Унесли на носилки: врачи спасают серьезно травмированного Харатьяна

Команду "Росич-Старко" представляли Аркадий Дворкович, Илья Авербух, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Белоцерковский, Михаил Гребенщиков, Эдгард Запашный, Денис Майданов и другие. звезды. Счет игры открыл участник команды "АнтиCOVID-19" Андрей Семешкин, а его коллега Николай Поляков закрепил преимущество команды врачей в первом тайме.
Матч не обошелся без острых моментов. После очередного дриблинга Дмитрий Харатьян не смог самостоятельно подняться с газона и с поврежденной ногой был вынужден покинуть поле на носилках в сопровождении бригады врачей. Оказалось, артист серьезно травмирован.
Вообще, Дмитрия Харатьяна в этом году преследует злой рок. Так, весной из-за пневмонии скончался тесть актера. Также у отца артиста обнаружили правостороннее воспаление легких.
А потом актер попал в зону риска из-за ковида – у Анны Семенович, с которой он работал на съемках продолжения "Гардемарин", обнаружили коронавирус.
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