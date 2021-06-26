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Шоу-бизнес
Повалий шокировала подробностями романа с Басковым

Повалий шокировала подробностями романа с Басковым

Таисия Повалий приехала в Москву из-за участия в концерте, после которого поделилась деталями бурной любви.
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Несмотря на народное признание, артистка нечасто посещает Россию из-за коронавирусных ограничений. Однако на один из сборных концертов Таисия Повалий согласилась приехать, после чего откровенно поговорила с репортерами.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Артистка поделилась, что большую часть времени проводит в загородном доме, а выезжать из Украины стала только после вакцинации. По словам Повалий, она легко перенесла прививку, последствий никаких не было.

Также Таисия Николаевна разоткровенничалась о романе с Николаем Басковым. Их совместные песни особенно популярны в репертуаре певицы. Первым дуэтом стала песня "Отпусти меня", которую изначально Повалий хотела петь сольно. Но однажды, по словам артистки, Басков оказался у нее дома и под шампанское и шашлык предложил записать композицию вместе.

"Как-то Николай оказался у меня дома. До сих пор помню: мы пили шампанское, ели шашлык... Игорь вынес на улицу магнитофон и поставил песню "Отпусти меня", которую я хотела записать одна. Но Коля услышал и сказал: "Надо спеть вдвоем!"... Я просто влюбилась в Николая. Наша первая песня родилась под шампанское, а потом, на съемках клипа, мы уже были как родные люди", – откровенно рассказала Таисия Николаевна.

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Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

Примечательно, что после записи первого дуэта мать певица заявила, что Николай подходит Таисии даже больше, чем ее супруг.

Напомним, что недавно Николай Басков был замечен в компании Олеси Судзиловской. Певец тепло поздравил актрису с днем рождения, о чем написал в своем личном блоге.

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Таисия Повалий. Фото: пресс-служба
26 июня 2021, 11:06 Источник: экспресс Газета ✓ Надежный источник
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