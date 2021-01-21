Налетай – не скупись: Повалий с мужем открыли собственный магазин

Наличие собственного магазина с брендированными товарами – признак того, что артист популярен, что поклонники желают ассоциировать себя с ним, что его образ греет м украшает. Теперь и Народной артистки Украины Таисии Повалий есть такой.

Мода на вещи с портретами знаменитостей появилась в Голливуде сто лет назад. С тех пор индустрия достигла невероятных масштабов. Таисия Повалий, перед тем как открыть продажу собственного "мерча", долго изучала опыт коллег. Например, ее земляка Светлана Лобода на концертах продает футболки и толстовки со своими портретами, Лолита торгует дисками и магнитами.

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"Я решила начать с вещей, которые всегда пользуются спросом у поклонников ,– наладила продажу дисков, винила, футболок, толстовок, – рассказала Таисия. – Причем каждому покупателю в подарок будет календарь с моей фотографией на 2021 год. Мне часто пишут, что хотели бы купить мой автограф. Но я после концертов и так с удовольствием их раздаю, никому не отказываю в совместном фото".

Таисия Повалий говорит, что ей очень важно качество товаров. "Мы всей семьей носим толстовки, футболки, кепки, проверяя, удобно ли, комфортно ли, тепло ли, – улыбается певица. – Я сразу поставила условием, что каждая вещь, на которой стоит мое имя, должна быть высочайшего качества – долговечная, практичная, стильная. Долго искали завод, в итоге выбрали известную ирландскую марку, выпускающую одежду и сувенирную продукцию".

Сегодня, как говорит муж звезды продюсер Игорь Лихута, они думают о расширении ассортимента – может появиться и шоколад, и косметика с портретом Таисии Повалий. Продвигать же продукцию артистка намерена при помощи самых современных цифровых технологий.