Налетай – не скупись: Повалий с мужем открыли собственный магазин

Мода на вещи с портретами знаменитостей появилась в Голливуде сто лет назад. С тех пор индустрия достигла невероятных масштабов. Таисия Повалий, перед тем как открыть продажу собственного "мерча", долго изучала опыт коллег. Например, ее земляка Светлана Лобода на концертах продает футболки и толстовки со своими портретами, Лолита торгует дисками и магнитами.
"Я решила начать с вещей, которые всегда пользуются спросом у поклонников ,– наладила продажу дисков, винила, футболок, толстовок, – рассказала Таисия. – Причем каждому покупателю в подарок будет календарь с моей фотографией на 2021 год. Мне часто пишут, что хотели бы купить мой автограф. Но я после концертов и так с удовольствием их раздаю, никому не отказываю в совместном фото".
Таисия Повалий говорит, что ей очень важно качество товаров. "Мы всей семьей носим толстовки, футболки, кепки, проверяя, удобно ли, комфортно ли, тепло ли, – улыбается певица. – Я сразу поставила условием, что каждая вещь, на которой стоит мое имя, должна быть высочайшего качества – долговечная, практичная, стильная. Долго искали завод, в итоге выбрали известную ирландскую марку, выпускающую одежду и сувенирную продукцию".
Сегодня, как говорит муж звезды продюсер Игорь Лихута, они думают о расширении ассортимента – может появиться и шоколад, и косметика с портретом Таисии Повалий. Продвигать же продукцию артистка намерена при помощи самых современных цифровых технологий.
Популярные темы форума
Сергей
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
А вы страдаете авторитаризмом?
Взяли племянника на воспитание.
Битва мегер
Новым девам сюда
Стала встречаться с бездомным
Со мной флиртует женатый