"Сексуальная и яркая": Басков прилюдно обласкал известную актрису

Николай Басков с самыми восторженными словами обратился к актрисе Олесе Судзиловской.

Знаменитый блондин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте совместный снимок с другой известной блондинкой – Олесей Судзиловской и нежно поздравил коллегу с днем рождения. На фото Николай Басков обнимает за талию красавицу-актрису и улыбается в камеру.

В своем поздравлении артист высказал самые нежные чувства к коллеге, назвав ее "невероятной, красивой, стильной, сексуальной, яркой и выдающейся актрисой". Басков пожелал своей дорогой подруге вечной молодости, любви и ярких ролей. В ответ Олеся Судзиловская поблагодарила своего нежного друга за жизнелюбие и за то, что он всегда рядом.

Поклонники артиста присоединились к поздравлениям Баскова и завалили пару комплиментами:

"Боже, вы как солнышки глаз не оторвать. Присоединяюсь к вашим словам и поздравляю АЛЕСЮ Судзиловскую С Днём Рождения желаю счастья крепкого здоровья и любви"(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Классно выглядите!", "Пара отличная супер", "Вы нереально классные и очень милые".

Напомним, что Олесе Судзиловской сегодня исполняется 47 лет. Вероятно, с обаятельным блондином ее связывает давняя дружба. Отвечая на поздравления артиста, она отметила, что Николай Басков заставил ее выйти замуж и снабдила комментарий веселыми смайлами.