Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы

Скандальный артист опубликовал интимный снимок. Публика быстро отреагировала.

Все дело в том, что ранее Алексей Панин поделился кадрами из Рима. На видео он исполняет занимательный танец в белых брюках, очевидно испачканных сзади. Публика тут же поинтересовалась, по какой причине артист прогуливается в грязной одежде и предположила худшее. "Активированного угля попейте, у Вас пятно сзади", "Пробку нужно начинать носить", "Как-то совсем неприлично, почему на самом интересном месте такое пятнище", – возмутились пользователи.

Артист не смог пройти мимо невероятного количества негатива и решил ответить всем недовольным. Он выбрал достаточно интересный способ и выложил полностью обнаженное фото. На снимке Алексей стоит спиной к публике, можно заметить его многочисленные татуировки.

Алексей Панин отметил, что выставил фото "специально для дебилов, которые смотрели только на задницу". Он пояснил, что пятно на нашумевших кадрах из Рима никак не связано с проблемами с пищеварением, как писали многие. Все дело в том, что они гуляли и сидели на асфальте, не думая о последствиях. По словам знаменитости, в Италии, в отличие от России, все делают то, что хотят, никто никого не осуждает.

Поклонники поддержали актера. "Панин, Вы классный! Харизма", "Браво, вот так надо жить", "Рада за тебя, живешь и плевать на все", "Вы красавчик, обожаю", "Алексей, мое уважение", "Красавчик, будь собой", – писали они.

