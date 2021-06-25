Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Пятница
25 июня
Лента новостей
10:43
И все-таки ковид: близкие Долиной рассказали о ее состоянии
10:30
У украинского актера истерика: Одесса и Харьков хотят в Россию
10:28
В Петербурге скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
10:24
В московском метро пассажир упал на пути
10:11
Названы наиболее возможные очаги новых мутаций COVID-19
10:04
Актера сериала "Папины дочки" избили в Москве
09:57
На катавшего детей на "немецком танке" мужчину пожаловались челябинскому губернатору
09:49
В венке и с усами: Николаева сняли в обществе красивых девушек
09:47
В Москве из окна выпал ребенок
09:38
"Отважиться и рвануть через МКАД": появились данные о состоянии онкобольного Сафронова
09:13
"Невосполнимая утрата": Цискаридзе попрощался с близким человеком
09:11
В России заявили о готовности ударить по цели после прохода британского эсминца
08:58
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
08:34
Долина вышла на связь после слухов о тяжелой болезни
08:31
В России вырастут цены на коммунальные услуги
06:01
Постаревший Харламов шокировал россиян
04:08
Тимберлейк встал горой за бывшую возлюбленную Спирс после ее пугающих откровений
02:08
"Не прощается": оставшаяся без мужа Бородина поделилась болью
23:59
"Красавчик!": волосатая грудь Петросяна возбудила россиянок
21:39
Ковалевский призвал силовиков к борьбе против Лукашенко: Ваша жизнь – разменная монета
21:27
Взбешенная Боня пообещала плюнуть в лицо обидевшему ее Соловьеву
20:56
Москвичам начали раздавать бутылки с водой из-за аномальной жары
20:42
"Говорит, что я продажный альфонс": пасынок Макеевой влез в скандальные любовные разборки
20:38
Посол США стала самой влиятельной женщиной Украины, обогнав жену Зеленского
20:11
Глава Минздрава дал россиянам советы по спасению от жары
19:50
Россия за неделю потеряла золотовалютные резервы на 9,7 миллиарда долларов
19:48
"Мне страшно": у популярного артиста обнаружили рак
19:42
В Гидрометцентре России допустили новые погодные аномалии в июле
19:20
Подруга рассекретила беременность разведенной Муцениеце: Это залет
19:10
"Выстрел в ногу": в Госдуме посмеялись над антироссийскими санкциями Зеленского
18:55
Россияне массово отказываются отдыхать в Краснодарском крае из-за новых ограничений в регионе
18:41
Белоруссии пообещали новые санкции: Будет больно
18:35
Незапланированная беременность разрушила мечту невестки Валерии
18:34
"Улыбка отца": 16-летний сын Золотухина превратился в настоящего красавца
18:15
Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева
18:09
В России обнаружено свыше 16 тысяч мутаций коронавируса
17:55
"Новость дня": Киркоров взвыл из-за вопиющей несправедливости
17:51
На Украине назвали "опасным отклонением" идею Меркель позвать Россию на саммит ЕС
17:31
Директор Ленкома плюнул в выдумщицу Поргину: Помню ее, когда она была еще разумная
17:02
"Молчать больше не могу": Боня обратилась к россиянам
16:39
В МИД РФ назвали учения Sea Breeze провокационными
16:36
Звезда сериала "Тайны следствия" скончалась на 54-м году жизни
16:30
Организаторы "Жары" возмущены ложью об отмене фестиваля
16:22
Лукашенко заявил о готовности ввести военное положение в Белоруссии из-за санкций Запада
16:19
"Божий промысел": осужденная за смерть Марьянова сообщила о пополнении в семье
16:09
Латушко: Нелегитимная власть Лукашенко превратила Белоруссию в страну-изгоя
16:06
Отели в Краснодарском крае будут принимать только привитых с 1 августа
15:56
Известного актера сняли с рейса за авиадебош
15:54
Мигрантов на стройках предложили заменить пенсионерами
15:40
"Домовой очень жаловался": Максакова рассказала об общении с потусторонними силами в своей квартире
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не могла предположить, чем закончится": Макеевой стало плохо после встречи с соперницей
"Кто дал вам право?!": Захарова осадила министра обороны Германии
"Кровь текла": избитая соперницей Макеева переживает за ребенка
Все-таки запретили: затея Бузовой с коньяком с треском провалилась
Лицемерие белорусской оппозиции: Алексиевич назвала Тихановскую "беглой кухаркой"
Юлечка забрала: Лысенко похоронили рядом с Началовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы

Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы

Скандальный артист опубликовал интимный снимок. Публика быстро отреагировала.
прочитано 3152 раза

Все дело в том, что ранее Алексей Панин поделился кадрами из Рима. На видео он исполняет занимательный танец в белых брюках, очевидно испачканных сзади. Публика тут же поинтересовалась, по какой причине артист прогуливается в грязной одежде и предположила худшее. "Активированного угля попейте, у Вас пятно сзади", "Пробку нужно начинать носить", "Как-то совсем неприлично, почему на самом интересном месте такое пятнище", – возмутились пользователи.

ПО ТЕМЕ

Панин застукал несовершеннолетнюю дочь за грязным делом

Извращенец Панин вышел на улицу без трусов средь бела дня: Здесь же дети!

 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Артист не смог пройти мимо невероятного количества негатива и решил ответить всем недовольным. Он выбрал достаточно интересный способ и выложил полностью обнаженное фото. На снимке Алексей стоит спиной к публике, можно заметить его многочисленные татуировки.

Алексей Панин отметил, что выставил фото "специально для дебилов, которые смотрели только на задницу". Он пояснил, что пятно на нашумевших кадрах из Рима никак не связано с проблемами с пищеварением, как писали многие. Все дело в том, что они гуляли и сидели на асфальте, не думая о последствиях. По словам знаменитости, в Италии, в отличие от России, все делают то, что хотят, никто никого не осуждает.

Поклонники поддержали актера. "Панин, Вы классный! Харизма", "Браво, вот так надо жить", "Рада за тебя, живешь и плевать на все", "Вы красавчик, обожаю", "Алексей, мое уважение", "Красавчик, будь собой", – писали они.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 08:58 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

комментарии

Ответить:

Гость782751
Пожаловаться Ответить
Ну если более хвалиться нечем, чем своими грязными скелетами, то тогда конечно Панин открытый человек
Гость783767
Пожаловаться Ответить
Простой, хороший парень. А вы, «белые польта », следите за своей жизнью. Панин иногда эпатирует людей , но зато он открытый, честный человек. А вы всю свою подноготную и все свои скелеты прячете в шкафу, прикидываясь на публике добропорядочными гражданами.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Новость дня": Киркоров взвыл из-за вопиющей несправедливости

Певца внесли в черный список на Украине
Шоу-бизнес

"Мне страшно": у популярного артиста обнаружили рак

Звезда призвала поклонников молиться
Шоу-бизнес

Долина вышла на связь после слухов о тяжелой болезни

Артистка ответила волнующимся поклонникам
Шоу-бизнес

Подруга рассекретила беременность разведенной Муцениеце: Это залет

Артистка еле вмещается в одежду

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+