Навка постаралась: вскрылась причина измученного вида мужа Заворотнюк

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев без устали репетирует, готовясь к новому шоу Татьяны Навки.

Ранее пользователи Сети отмечали, что 50-летний фигурист заметно сдал в последнее время: похудел, оброс и осунулся. Многие связывали это с постоянным беспокойством за здоровье онкобольной супруги. Сам Петр Чернышев предпочитает не общаться с журналистами, дабы избежать вопросов о жене, поэтому его поклонникам приходится строить догадки о том, что с ним происходит на самом деле.

Сегодня же Татьяна Навка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте кадры с подготовки к ее обновленному мюзиклу на льду "Руслан и Людмила". На фото и видео Петр Чернышев усиленно тренируется вместе с Алиной Загитовой, которая станет второй Людмилой в шоу Навки. Сама Татьяна отметила, что звезды ее мюзикла буквально не жалеют сил ради того, чтобы подарить зрителям настоящую сказку.

Очевидно, изматывающие тренировки соответствующим образом сказываются на состоянии спортсмена. Однако беспокойство за здоровье любимой жены тоже дает себя знать. Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с раком. Родные "прекрасной няни" всеми силами поддерживают больную актрису и как могут отбиваются от бесконечных вопросов публики, поэтому им тоже приходится нелегко. Ранее о тяжелом эмоциональном состоянии рассказала дочь Анастасии Заворотнюк, которая больше всех общается с поклонниками матери.