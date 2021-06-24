Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Четверг
24 июня
Лента новостей
12:36
Лукашенко о новых санкциях против Белоруссии: Бессилие Запада
12:35
В Кургане автобус сбил ребенка
12:26
В Подмосковье двое мужчину угнали семь машин
12:18
"Я – счастливый человек!": Энистон взорвалась из-за бестактных вопросов близких
12:12
В Сети появился загадочный ролик про Ленина с участием Лолиты Милявской
12:04
"Я не знала": вдова внезапно потеряла ребенка после похорон Грачевского
11:43
Навка постаралась: вскрылась причина измученного вида мужа Заворотнюк
11:42
Под Москвой мужчина вытолкал подругу из окна
11:25
В подмосковном Талдоме снесли простоявший полвека дом
11:19
"Как же тяжело!": Зудина довела народ до слез
11:19
В России за сутки выявили более 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19
11:10
В США бывшие военный убил жену и двух детей в День отца
11:04
"Я не позволю": вдова Грачевского сорвалась из-за наглой лжи
11:00
"Я жестко потею!": откровения брезгливого Милохина после ночи с ребятами
10:55
В Крыму поймали украинского шпиона
10:28
Некоторые россияне рискуют остаться без пенсии в июле – подробности
10:26
"Мы так сильно тебя хотели": дочь Евгения Осина родила первенца
10:23
Стоянов лишился покоя из-за физического уродства: Ужас и шок
10:21
Гормональный взрыв стал причиной помешательства Карауловой
10:19
В Приморье мужчина угрожал взорвать отделение банка
10:09
В Москве задержали продавцов фальшивых справок о вакцинации
10:01
Антиклимакс: Лолита в колготках и без платья устроила дерзкую провокацию в центре Москвы
09:49
"Такая шалунья!": Навка восхитила народ образом искусительницы
09:38
В оперштабе высказались об отстранении непривитых сотрудников
09:36
Тотальный контроль, подавление и принуждение: отчаявшаяся Спирс мечтает избавиться от отца
09:26
Слышны хлопки: на юге Москвы загорелся склад
09:12
"Она еще и поет": Волочкова поразила публику новым талантом
09:08
Ночью в Новокузнецке загорелись две машины
09:01
"Все замечательно, но где маски?": устроившего вечеринку в разгар пандемии Галкина осудили
08:54
"Кто дал вам право?!": Захарова осадила министра обороны Германии
08:48
"Людям не дают покоя моя любовь и отношения": Киркоров объяснился за скандальную "гей-свадьбу" с Давой
08:48
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Задняя часть слона"
08:34
Бузова не смогла скрыть знаковых изменений в фигуре
06:03
"Катастрофа": вернувшаяся с отдыха Седокова жутко растолстела
04:03
Оставленная Тимати Решетова готова переделать себя под мужчину
02:13
Откачавшая жир с живота Апина показала фигуру без прикрас: По колени стерли ноги
23:59
Невеста Краско купила на его деньги новое ложе для утех с молодым любовником
21:51
Огромное горе: умер легендарный российский телеведущий
21:26
Расстались? Новая избранница Тимати сняла подаренное им кольцо
20:47
Малышева признала бесполезность масок против коронавируса
19:50
В Крыму указали на "проявление сумасшествия и мании величия" русофоба Гордона
19:28
Названы округа Подмосковья с самым большим приростом зараженных COVID-19
19:28
Появилась информация о воссоединении Бузовой и Манукяна
18:48
"Не могла предположить, чем закончится": Макеевой стало плохо после встречи с соперницей
18:48
Глушат алкоголем и запрещенными веществами: Кормухина раскрыла правду о скандале с Гагариной
18:36
Поклонница раскрыла тайну исчезновения дневников покойного Олега Даля
18:27
В Подмосковье ввели новые жесткие ограничения из-за коронавируса
17:51
"Жизненных калек – в сад": подруга успокоила оставшуюся у разбитого корыта Бородину
17:48
Молниеносное заражение: появились данные о новом штамме коронавируса
17:34
"Трудно говорить": Якубович еле держался у гроба близкого
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда
"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию
Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина
"Не могла предположить, чем закончится": Макеевой стало плохо после встречи с соперницей
Все-таки запретили: затея Бузовой с коньяком с треском провалилась
"Было лучше": ставшую блондинкой Бузову разнесли в пух и прах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Навка постаралась: вскрылась причина измученного вида мужа Заворотнюк

Навка постаралась: вскрылась причина измученного вида мужа Заворотнюк

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев без устали репетирует, готовясь к новому шоу Татьяны Навки.
прочитано 798 раз

Ранее пользователи Сети отмечали, что 50-летний фигурист заметно сдал в последнее время: похудел, оброс и осунулся. Многие связывали это с постоянным беспокойством за здоровье онкобольной супруги. Сам Петр Чернышев предпочитает не общаться с журналистами, дабы избежать вопросов о жене, поэтому его поклонникам приходится строить догадки о том, что с ним происходит на самом деле.

ПО ТЕМЕ

Семья тяжелобольной Заворотнюк обратились к врачам по поводу важного события

"Сдал совсем": муж запертой в доме Заворотнюк ужаснул внешним видом

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Сегодня же Татьяна Навка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте кадры с подготовки к ее обновленному мюзиклу на льду "Руслан и Людмила". На фото и видео Петр Чернышев усиленно тренируется вместе с Алиной Загитовой, которая станет второй Людмилой в шоу Навки. Сама Татьяна отметила, что звезды ее мюзикла буквально не жалеют сил ради того, чтобы подарить зрителям настоящую сказку.

Очевидно, изматывающие тренировки соответствующим образом сказываются на состоянии спортсмена. Однако беспокойство за здоровье любимой жены тоже дает себя знать. Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с раком. Родные "прекрасной няни" всеми силами поддерживают больную актрису и как могут отбиваются от бесконечных вопросов публики, поэтому им тоже приходится нелегко. Ранее о тяжелом эмоциональном состоянии рассказала дочь Анастасии Заворотнюк, которая больше всех общается с поклонниками матери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2021, 11:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Стоянов лишился покоя из-за физического уродства: Ужас и шок

Случилась жуткая проблема
Шоу-бизнес

"Мы так сильно тебя хотели": дочь Евгения Осина родила первенца

Популярный советский певец мог бы уже стать дедом
Шоу-бизнес

"Она еще и поет": Волочкова поразила публику новым талантом

Известная балерина вдруг запела
Шоу-бизнес

"Я не позволю": вдова Грачевского сорвалась из-за наглой лжи

Белоцерковская бережет память покойного мужа

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+