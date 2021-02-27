"Сдал совсем": муж запертой в доме Заворотнюк ужаснул внешним видом

Фото со съемок в американском документальном фильме о современной России опубликовала в своем "Инстаграм" Татьяна Навка. Накануне съемочная группа проекта запечатлела, как Навка выступает с Чернышевым на Красной площади.
Навка отметила, что это будет настоящий фильм о реальной России, без утрирования и стереотипов. Картина покажет красоту современной русской природы, архитектуры, искусства и науки, расскажет о талантливых россиянах и неизменной широте русской души.
"Современный взгляд на культуру России 21 века глазами американского телевидения. Надеюсь, получится очень красивый фильм, который откроет туристическому миру глаза на нашу страну и ее туристический потенциал!" — написала Навка в своей соцсети.
Поклонники отметили, что партнер Навки уже не так свеж, как раньше. Петр Чернышев очень изменился после известия о болезни супруги.
"На фото у него вид уставший, запущенный"; "Петр что-то сдал совсем, уставший, бледный", – написали фанаты.
6 февраля Петр Чернышев отметил 50-летие. Татьяна Навка была одной из первых, кто поздравил его. Она пожелала звездной семье сил и терпения для того, чтобы бороться.
Напомним, жена Петра Чернышева, актриса Анастасия Заворотнюк больна раком. Она уже который год не появляется на людях, о ней почти ничего не известно. Семья держит информацию о ней за семью печатями.
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