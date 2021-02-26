Пережившая девять выкидышей Апина о предательстве мужа: Он гулял на стороне

Как оказалось, супруг не был верен, причем артистка прекрасно знала о похождениях возлюбленного. По ее словам, она молча терпела, потому что хотела сохранить семью. Своего экс-мужа Алена Апина назвала человеком со сложным характером. Для Иратова интрижки с другими женщинами не были чем-то особенным.
"Он гулял на стороне. Мне редко говорили, что я любима, талантлива. Он считал, что всего этого у меня полно от зрителей", – пожаловалась исполнительница в эфире шоу "Судьба человека".
Александр Иратов никогда не дарил жене цветы, а для нее это было очень важно. Артистке хотелось, чтобы любимый мужчина восхищался ей. Недовольство и неудовлетворенность копились долгие годы, и в итоге Алена Апина решила развестись. По словам знаменитости, прошло четыре года, и теперь бывший супруг счастлив с другой женщиной, да и у нее все хорошо.
Возможно, их брак не устоял и потому, что Алене Апиной так и не удалось родить ребенка. Как призналась артистка в эфире шоу "Судьба человека", для нее было важно выносить малыша самой, но каждый раз все заканчивалось выкидышем. "Я девять раз теряла ребенка. Переживала тяжело и по-разному", – призналась певица.
Алена Апина заявила, что интересоваться у женщины, почему у нее в браке нет детей, как минимум нетактично. "Все эти советы, это ужасно", – отметила артистка в студии программы "Судьба человека".
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