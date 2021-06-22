Самбурская взорвалась после вопроса о замужестве: Пошел ты

Настасья Самбурская в личном блоге решила ответить на вопросы подписчиков, однако сорвалась на грубость.

Во время беседы с поклонниками актриса призналась, что у нее неоднократно бывали ситуации, когда хотелось оставить профессию. По словам звезды, она постоянно дает себя обещания прекратить работать актрисой, если ее в ближайшее время ее не утвердят на роль после десятка проб.

Настасья Самбурская рассказала, что ушла бы в пиар или продюсирование, если бы решила все же бросить карьеру. Также звезда рассматривает для себя варианты с благотворительностью и – внезапно – астрологией. Однако пока Настасья Самбурская не готова покончить с актерством, так как считает это своим призванием.

При этом, судя по всему, ролей звезда предлагают немного, а те, что есть, ей не нравятся. "Да куча дел, которыми можно заниматься вместо того, чтобы ждать роли", – пожаловалась Самбурская.

Вопросы про личную жизнь артистке тоже задавали. Например, один из пользователей "Инстаграм" уточнил, был ли у звезды когда-либо секс. "Девственница. Зуб даю", – пошутила знаменитость. Другой подписчик поинтересовался у актрисы, когда та собирается замуж. И вот ту-то Настасья Самбурская не выдержала. "Пошел на ***", – лаконично ответила звезда.

Стоит отметить, что артистка однажды уже была замужем, однако брак пролился всего несколько недель. Об этом эпизоде своей жизни актриса вспоминать не любит и предпочитает не комментировать ситуацию.