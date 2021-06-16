"Как это возможно?": Кудрявцева в слезах взмолилась о помощи

Лера Кудрявцева рассказала о вопиющем случае, который едва не стоил жизни ее близкому человеку.

Знаменитая блондинка поделилась со своими подписчиками в "Инстаграм" историей, о которой она просто не смогла промолчать. Два дня назад близкому человеку телеведущей стало плохо – возникло подозрение на инсульт. Лера Кудрявцева сразу же вызвала платную скорую, а затем позвонила и в городскую неотложку.

В обоих службах телеведущей сказали, что свободных машин нет. В результате скорую помощь пришлось ждать целых 3,5 часа – за это время Кудрявцева в истерике обзвонила все возможные службы, но везде либо не было машин, либо никто вообще не работал. В городской неотложке звезда и вовсе столкнулась с откровенным хамством диспетчеров, которые наорали на нее и бросили трубку.

Кудрявцева до сих пор пребывает в шоке от этого случая и не понимает, как такое вообще возможно. Она осознает, что ее близкий человек вполне мог не дождаться помощи. Теперь он в реанимации, но во многих других случаях в нашей стране люди умирают, просто не дождавшись врачей. Звезда обратилась к поклонникам с просьбой рассказать, кто из них еще попадал в такую ситуацию, и обратила внимание общественности на некачественную работу скорой помощи.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что в последнее время она и сама испытала немало проблем со здоровьем – возраст дает себя знать.