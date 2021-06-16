Партнер Лазарева Малиновский потек от вида опустившегося на колени мужика

Артист и бизнесмен Алекс Малиновский известен своими скандальными и неоднозначными высказываниями и близкой дружбой с Сергеем Лазаревым. Парни отдыхали вместе на Мальдивах и в Сочи, после чего о них стали слагать байки как о сладкой парочке. Публика начала придираться к чересчур слащавому внешнему виду звезд, их совместному отдыху и поведению. Впрочем, артисты и сами были не прочь подогреть скандал вокруг своих персон и периодически подкидывали прессе неоднозначные заявления.
На днях Алекс Малиновский снова удивил своим чрезмерно эмоциональным выпадом. Он расплакался после трогательного признания и предложения руки и сердца.
Малиновский никогда не скрывал теплых отношений со своим братом-близнецом Григорий. Родственники часто шокируют фанатов поцелуями в губы. Теперь в жизни одного из братьев началась новая полоса. Григорий сделал предложение своей девушке. Он опустился на колено и протянул ей кольцо. От чувств его брат Алекс Малиновский не сдержал слез.
"Есть моменты, когда не стыдно признаться, что ты ревел!" – написал Малиновский в своем "Инстаграм".
С того момента прошло уже два года. Брат Алекса женился и скоро станет отцом.
Напомним, Алекс Малиновский в последнее время не выступает как певец. Он продвигает криптобизнес совместно со своим партнером Сергеем Лазаревым.
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