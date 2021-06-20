"Ну и отстой": Нацепившую шкуру Волочкову изваляли в грязи

Эксперт моды и телеведущий Александр Рогов выставил Анастасию Волочкову на посмешище. В новом выпуске своего ютуб-шоу звездный мужчина разгромил имидж балерины в пух и прах. Мнение стилиста разделила и его мать Любовь Анатольевна. Критики оценивали наряд Анастасии Волочковой, состоящий из длинного платья в пол и полушубка, который представляет собой соболиную шкуру. В арсенале у них был снимок звездной блондинки возле Большого театра.
Дизайнер и его мать пришли к выводу, что наряд балерины просто ужасен и совершенно не подходит для стандартной дневной фотосессии. "Ну и отстой", — выразилась Любовь Анатольевна. Александр Рогов согласился с ней и выразил негодование от внешнего вида светской львицы. "Ну платье в пол, ну шуба. Тьфу!" — выразился впечатленный стилист. Он отметил, что на фото звезды так много ретуши, что ее черты лица крайне тяжело разглядеть.
В конце концов дизайнер вместе со своей родственницей решили, что Анастасия Волочкова должна оставаться собой и ничего не менять в своем образе. По мнению Любови Анатольевны и ее сына, балерина вызывает все меньше приятных ассоциаций, зато неординарный стиль помогает ей оставаться на слуху у общества. "Я в другом Волчокову не представляю", — заявил на камеру Александр Рогов.
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