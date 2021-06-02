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Шоу-бизнес
Уже четвертый: появилась информация о беременности Миддлтон

Уже четвертый: появилась информация о беременности Миддлтон

Эксперты убеждены, что в скором времени нас ждет радостная новость об ожидании прибавления. Сама герцогиня, как известно, крайне любит детей.
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Сейчас Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих наследников. Их младшему ребенку Луи уже исполнилось три года, а потому весь мир гадает, решится ли пара на еще одного малыша.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

В феврале случилась новая волна слухов о беременности герцогини. Однако теперь стало очевидно, что Миддлтон пока не беременна. Все дело в том, что на днях она сделала прививку от коронавируса. При этом британский популярный эксперт Дункан Ларкомб сделал интересное заявление.

Он напомнил всем интересующимся, что Кейт Миддлтон давно мечтает о второй дочери. В связи с этим и некоторыми другими факторами он не исключает, что очень скоро в СМИ появится новость об интересном положении дивы. Из-за прививки это вряд ли произойдет в ближайшие пару месяцев, однако позднее стоит еще более внимательно следить за обновлениями.

Теперь весь мир находятся в томительном ожидании развития этой ситуации. Не секрет, что герцогиня невероятно любит детей. Она нередко уделяет внимание и чужим малышам. Принц Уильям пока никак не комментирует ситуацию, как и его супруга.

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Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 15:09 Источник: Mirror ✓ Надежный источник
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Миддлтон затмила голливудских звезд на церемонии BAFTA

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